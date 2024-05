Es normal que en medio de la cotidianidad una pareja se pierda en la monotonía y así mismo se vaya perdiendo el interés por parte de alguno de los que integra dicha unión.

Según estudio publicado por el medio QG, hay varias señales que se pueden percibir para saber si la pareja está perdiendo el interés en la relación:

No se trata de que sea algo solo físico, sino que la persona esté poniendo barreras entre los dos para evitar el contacto, lo que no permite hablar de temas profundos y encontrar detalles que los sigan uniendo.

La comunicación no solo se resume en comentar lo que pasa en el diario vivir, sino expresar los sentimientos. Si siente que su pareja no puede decir con tranquilidad lo que piensa, es un reflejo de una pérdida de confianza.

La falta de preguntas sobre situaciones que pueden no tener mucha importancia, puede significar que la persona ya ni quiere saber cuáles son los detalles que le gustan, lo que puede llevar a una falta de intimidad.

La calidad de tiempo es muy importante para seguir construyendo momentos buenos, los que se convierten en una de las bases indispensables para cada relación. Una vez la otra persona empiece a sacar excusas para no pasar un rato juntos, es una señal clara de que algo anda mal.

No hay conversaciones constructivas

Cuando dos personas no están de acuerdo con algo dentro de la relación, lo más sano es que se sienten a hablar de lo que pasa. Suele ser un momento incómodo, pero necesario para que el noviazgo crezca. Si la otra persona no muestra interés por encontrar esos espacios, puede que ya no esté sintiendo el mismo amor.