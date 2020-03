green

Según el informe de la NEJM –que fue realizado por científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos–, el virus perduró por hasta tres días en objetos plásticos y en acero inoxidable, mientras que en elementos de cartón sobrevivió al menos por 24 horas.

Los investigadores, de igual manera, usaron un inhalador para simular la tos o el estornudo de una persona contagiada y comprobaron que este tipo de coronavirus podía durar durante tres horas en el aire.

Además, los científicos descubrieron que el virus que causa esta enfermedad tiene niveles similares de viabilidad fuera del cuerpo que su predecesor que causó el SARS. Sin embargo, las similitudes descubiertas no explican por qué el COVID-19 ha causado cerca de 14.400 muertes.

Guillermo Prada (prestigioso infectólogo), entre tanto, aseguró en Caracol Radio que el brote “puede durar hasta tres días en las superficies sólidas, ya sea metal, vidrio o plástico” y advirtió que “las personas tocamos áreas contaminadas con el virus todo el tiempo, llámese un escritorio, una baranda o una perilla de una puerta”.

El infectólogo, igualmente, recordó en la cadena radial que la entrada de este coronavirus al cuerpo humano se hace por ojos, nariz y boca. Por eso, su principal recomendación es el distanciamiento entre personas, que calificó de “crucial”, ya que uno puede “tener puesto un tapabocas, pero el virus está entrando por los ojos”.

El estudio publicado por la New England Journal of Medicine finalmente señaló que todavía no se ha podido especificar cuánto tiempo puede sobrevivir el COVID-19 en la ropa y otras superficies más difíciles de desinfectar.