De acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), comprendido entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2023, las consultas por afecciones en pulmones, garganta y nariz han incrementado significativamente, alcanzando cerca de 117.000 casos registrados en el país.

Si bien en la mayoría de los casos los síntomas del resfriado no suelen generar mayores complicaciones, pueden generar molestias para la rutina diaria.

Por esto, comúnmente las personas que recurren a diferentes alternativas para evitar su contagio, una ellas es el consumo de la vitamina C en distintas presentaciones: compuestos, gotas, fruta, entre otras.

Pero, ¿Qué tan efectivo es su consumo para evitar el contagio de este tipo de infecciones?, desde Nueva EPS consultamos a Maria Camila Arévalo Nutricionista del Hospital Universitario Mayor–Méderi, para resolver esta pregunta, y conocer los múltiples beneficios de la vitamina C.

¿Por qué la vitamina C y los resfriados comunes están tan asociados, en realidad el consumo de esta vitamina reduce su contagio?

Dra. Arévalo “Se ha demostrado que el consumo de la vitamina C, puede reducir la duración del resfriado o hacer que los síntomas de este sean un poco más leves, esto se da porque vitamina C ayuda a mejorar la respuesta del sistema inmunitario. Sin embargo, no reduce el riesgo de contagio”.

¿Qué otro beneficio aporta consumir vitamina C?

Dra. Arévalo “La vitamina C es principalmente un antioxidante, por lo que interviene en los procesos inflamatorios y de enfermedad. Además de mejorar la absorción del hierro, también

interviene en la formación de colágeno aportando así en la adecuada cicatrización, finalmente contribuye a fortalecer el funcionamiento del sistema inmunitario”.

¿Qué alimentos pueden ser fuente de vitamina C?

Dra. Arévalo “La principal fuente de vitamina C son las frutas y las verduras, en países como Colombia podemos encontrar la guayaba, que es un fruto con alto contenido de vitamina C, además encontramos otras frutas como naranja, mandarina, kiwi, mango papaya piña y fresas.

Por otro lado, las verduras como el brócoli, espinaca, repollo y coliflor aportan vitamina C al organismo. Vale la pena tener en cuenta que la recomendación diaria de ingesta, es de al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, que se pueden alternar en las principales comidas”.

