La piscina más grande del mundo está en Latinoamérica, en Chile, allí se encuentra San Alfonso del Mar, un complejo turístico que alberga la piscina artificial más grande del mundo. Esta impresionante obra de ingeniería es conocida por sus dimensiones y por la claridad de sus aguas, que simulan las condiciones del mar abierto.

Posee una longitud superior a un kilómetro, esto es equivalente a que estuvieran unidas 20 piscinas olímpicas. También posee una profundidad de 35 metros.

La climatización del agua se mantiene a una temperatura de 26 °C.

