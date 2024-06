Por: Robby Bienestar

El Padre Nuestro es considerado una de las oraciones más poderosas en el cristianismo porque fue enseñada directamente por Jesús a sus discípulos. Este rezo encapsula los elementos esenciales de la fe cristiana y es una guía completa para la relación del creyente con Dios.

¿Qué significa el Padre Nuestro?

La oración comienza con ‘Padre nuestro que estás en los cielos,’ reconociendo a Dios como un padre amoroso y omnipresente. ‘Santificado sea tu nombre’ es un llamado a honrar la santidad de Dios. ‘Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo’ expresa el deseo de vivir según los propósitos divinos. ‘Danos hoy el pan nuestro de cada día’ refleja la dependencia en Dios para las necesidades diarias. ‘Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden’ subraya la importancia del perdón. Finalmente, ‘no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal’ es una súplica por protección espiritual.

El Padre Nuestro es una oración completa que abarca adoración, súplica, perdón y protección, encapsulando la esencia de la relación entre el creyente y Dios.

¿Cuál es la oración más milagrosa de la Biblia?

“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén”.

¿Cuál es la oración del ángel de la guarda?

“Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén”.

¿Cómo se dice el credo?

“Creo en Dios padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único hijo, Nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén”.

