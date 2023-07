La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares en el mundo, esto debido a su sabor muy placentero para la gran mayoría de personas y también es una bebida muy accesible en la gran mayoría de comercios, pero que eso no nos engañe, sigue siendo una bebida con cierto porcentaje de alcohol y su consumo frecuente no es nada beneficioso para la salud.

Si decidimos tomar al menos una cerveza de manera diaria, los efectos en el cuerpo son negativos y podrían afectar de manera permanente si es que no llegamos a tener cuidado, por ejemplo, estos son algunas de las cosas que pasarían si consumimos cerveza diariamente.

El hígado es el principal órgano encargado de metabolizar el alcohol en el cuerpo; un consumo excesivo de cerveza puede sobrecargar al hígado , lo que puede llevar a inflamación, cirrosis y otros problemas hepáticos graves.

, lo que puede llevar a inflamación, cirrosis y otros problemas hepáticos graves. El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central, afectando las funciones cerebrales. El consumo diario de cerveza puede afectar la memoria, el juicio, el control motor y la coordinación , e incluso puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos neurológicos a largo plazo.

, e incluso puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos neurológicos a largo plazo. El consumo excesivo de alcohol puede elevar la presión arterial, aumentar el ritmo cardíaco y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares , como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.

, como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. El alcohol irrita el revestimiento del estómago y puede causar gastritis y úlceras. Además, puede afectar la absorción de nutrientes importantes, lo que puede llevar a deficiencias nutricionales.

y puede causar gastritis y úlceras. Además, puede afectar la absorción de nutrientes importantes, lo que puede llevar a deficiencias nutricionales. El alcohol debilita el sistema inmunológico , lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a infecciones y enfermedades.

, lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a infecciones y enfermedades. El consumo excesivo de cerveza puede afectar la función sexual y la fertilidad en hombres y mujeres. En los hombres, puede disminuir la producción de testosterona y afectar la calidad del esperma.

y afectar la calidad del esperma. La cerveza contiene calorías vacías que pueden contribuir al aumento de peso si se consume en exceso y no se compensa con actividad física y una dieta equilibrada.

¿Cuánta cerveza debería de tomar?

Hay que aclarar que también es distinto considerar el consumo de alguien joven a alguien mayor, recuerda que la edad mínima para el consumo ocasional de alcohol son los 18 años y si es que llegas a disfrutar de consumir ocasionalmente alguna cerveza, de no hacerlo de manera constante, esta bebida tiene algunos beneficios que podrían venirle bien a nuestro organismo.

La cerveza contiene antioxidantes naturales , como polifenoles, que pueden ayudar a combatir el daño oxidativo en el cuerpo y proteger las células del estrés oxidativo.

, como polifenoles, que pueden ayudar a combatir el daño oxidativo en el cuerpo y proteger las células del estrés oxidativo. Estudios han sugerido que el consumo moderado de cerveza puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares , posiblemente debido a los efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

, posiblemente debido a los efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La cerveza contiene silicio, que es un mineral que puede contribuir a la salud ósea y ayudar a prevenir la pérdida de densidad ósea.

y ayudar a prevenir la pérdida de densidad ósea. El consumo moderado de cerveza se ha relacionado con una menor incidencia de depresión y ansiedad en algunos estudios. Esto puede deberse en parte a los efectos relajantes y sociales del consumo ocasional de alcohol.

en algunos estudios. Esto puede deberse en parte a los efectos relajantes y sociales del consumo ocasional de alcohol. La cerveza, especialmente la variedad no filtrada, contiene levadura y fibra, lo que podría ser beneficioso para la salud intestinal y la digestión .

. La cerveza tiene un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a mantener la hidratación del cuerpo , siempre y cuando se consuma con moderación.

, siempre y cuando se consuma con moderación. El consumo ocasional de cerveza puede fomentar la socialización y la interacción social, lo que puede tener beneficios para el bienestar emocional y mental.

La recomendación en consumir de una a dos cervezas en la semana y no más de esta cantidad para evitar que nos podamos poner ebrios o sencillamente para que no sea un mal habito. No te recomendamos el consumo de ninguna bebida alcohólica y si no haces recuerda ser precavido y no excederte.