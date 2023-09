El colágeno es una proteína esencial para el desarrollo de los tejidos, los huesos y los músculos. Es secretado y producido por los fibroblastos, células presentes en la conexión de tejidos que sostienen, protegen y estructuran otros órganos del cuerpo. De acuerdo con la dermatóloga de Colsanitas Myriam Vargas, el colágeno también proporciona elasticidad y flexibilidad a los tejidos del cuerpo.

La relación con el envejecimiento

A medida que nos hacemos mayores el colágeno disminuye gradualmente en el organismo. La doctora Vargas explica que aproximadamente desde los 30 años se pierde alrededor de un 1 % de colágeno por año. Esta disminución se acentúa más en las mujeres durante la menopausia y después de los 60 años, lo que provoca flacidez, arrugas y otros signos de envejecimiento en la piel, similar a lo que ocasiona las cámaras de bronceo, según expertos. Y así mismo se da el desgaste de las articulaciones y los huesos, lo que puede generar dolores y molestias, sobre todo a partir de los 50 años. En estos casos, el consumo de colágeno es importante en el tratamiento de enfermedades degenerativas como la artrosis y la osteoporosis.

¿Por qué se afecta la producción de colágeno?

Por la genética y los factores medioambientales, como la exposición al sol y el tabaquismo. “Es fundamental adoptar buenos hábitos de vida desde la juventud, incluyendo una alimentación natural rica en aminoácidos (vegetales, legumbres y proteínas), que proporcionarán los nutrientes necesarios para la síntesis del colágeno”, explica la doctora Vargas.

Existen otras alternativas más naturales que, aunque carecen de una amplia evidencia científica, son una buena fuente de colágeno, como la gelatina de pata. Seleccione una opción baja en azúcar.

Tomar colágeno: ¿hábito efectivo o placebo?

¿Los suplementos de colágeno realmente funcionan?

Existen muchos suplementos de colágeno en el mercado: en cápsulas, gelatinas o gomas. No obstante, la evidencia científica que respalda su eficacia es limitada. La presentación del colágeno varía de acuerdo al procesamiento de la materia prima para extraerlo (piel, huesos y tejidos sobrantes de la carne de animales marinos o del ganado vacuno y de los cerdos), y se encuentra gelatinizado, hidrolizado o no hidrolizado. Cada tipo de colágeno tiene diferentes atributos. “Por ejemplo, el colágeno gelatinizado tiene una disponibilidad ligeramente mayor al 1 % y el hidrolizado presenta el máximo nivel de absorción. Sin embargo, el porcentaje ideal aún no está definido”, aclara la doctora Vargas.

Aunque algunos estudios sugieren mejoras en la piel tras varios meses de suplementación, no se ha establecido una dosis máxima ni una duración óptima de consumo.

Recomendaciones y precauciones al usar suplementos de colágeno

Es esencial asesorarse con un profesional médico y evitar productos que no proporcionen información nutricional y que contengan una gran variedad de ingredientes o suplementos. También se debe considerar la fuente de proteína del colágeno para evitar alergias. Lo ideal es intentar obtener las proteínas necesarias a través de una dieta equilibrada.