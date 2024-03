Por: Robby Bienestar

¿No le ha pasado que luego de recibir un insulto usted tiene la respuesta horas después? Es apenas normal porque durante el momento en el que eso ocurre nos podemos quedar “congelados” sin saber qué decir. De hecho, es hasta momentos después que encontramos una respuesta en nuestra cabeza y nos quedamos con ganas de decirla.

Pues bien, la revista Time, decidió consultarle a varios terapeutas por qué ocurre esto y les pidió consejos de cómo responder a insultos en el momento. Estas respuestas se encuentran en una nota titulada “How to Respond to an Insult, According to Therapists“.

En el artículo, la psicóloga Kerry McBroome, dice que cuando no se puede reaccionar ante un insulto esta es una respuesta fisiológica: “Cuando alguien dice algo ofensivo o dañino que nos lastima, o lastima a un miembro de una comunidad que es realmente importante para nosotros, nuestro sistema nervioso puede activarse y las partes del cerebro responsables de pensar en cosas inteligentes o ingeniosas simplemente no están en línea: están nerviosas y sienten una amenaza”.

Por supuesto, al no tener nada qué responder, la confianza y el autoestima sienten un golpe. Sin embargo, para solucionar este tema, se le preguntó a varios terapeutas cómo responder a un insulto en el momento y de forma inteligente, acá algunas respuestas:

“Gracias pero no acepto comentarios no solicitados”

Esta respuesta le funcionaría mucho en fiestas de cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, en donde las tías siempre salen con comentarios fuera de lugar sobre el cuerpo o temas más personales.

“Qué cosa más salvaje para decir en voz alta”

Esta es perfecta para los comentarios intolerantes.

“Cuál era su intención con este comentario”

Este hay que decirlo fuerte y con propiedad para generarle la incomodidad a la otra persona por haber dicho algo irrespetuoso.

“Puede ser que se sienta amenazado por una mujer educada e inteligente, pero…”

Esta respuesta es ideal para los hombres a los que les gusta explicar cosas sin pedirlo.

“Me pregunto por qué se siente cómod@ diciéndome eso”

Si alguien le hace un comentario inadecuado esta es una forma muy inteligente de responderle.

Todas las respuestas y sus explicaciones las puede ver en el artículo mencionado.

