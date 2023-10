Si tiene prendas con desagradables manchas, en lugar de desecharlas, aprenda cómo tratarlas. Dígale adiós a su ropa en mal estado y luzca como si la estrenara a diario. Además, confirman cómo quitar el mal olor de la ropa en tiempos de lluvias.

Conozca esta gama de opciones para mantener sus prendas relucientes y ahorrar dinero al mismo tiempo.

¿Cómo quitar manchas con productos naturales?

El vinagre blanco es un aliado confiable en la lucha contra las manchas. Simplemente mezcle una cuarta parte de vinagre con tres cuartas partes de agua tibia, frote la mancha con un trapo húmedo y déjela en remojo antes de lavarla.

El limón es un blanqueador natural. Aplique jugo de limón directamente sobre la mancha, espere unos minutos y luego lave la prenda.

El bicarbonato de sodio es una solución versátil para una variedad de manchas. Cree una especie de pasta con cuatro cucharaditas de bicarbonato y una taza de agua, póngala en el área afectada y déjela actuar antes de lavar. Además, dicen cómo quitarle el molesto olor a guardado a la ropa.

La leche caliente es un secreto clásico de las abuelas. Vierta leche tibia sobre manchas difíciles, especialmente aquellas causadas por el vino en prendas blancas.

El agua oxigenada es la mejor opción si tiene manchas de sangre. Vierta directamente o agregue un poco de bicarbonato de sodio y lave como de costumbre.

Para manchas extremas, el amoníaco es la respuesta. Úselo con precaución, mezclándolo con agua y frotando la mancha. Lave después como de costumbre.

Ya sabe, no solo los productos de limpieza convencionales pueden salvar su ropa. Acuda a estas alternativas naturales. No hay excusas para no mantener su ropa en perfecto estado.

