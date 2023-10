Durante los tiempos de lluvias puede ser complicado secar completamente la ropa después de lavarla, pues dada la humedad no se elimina toda el agua y esto, a su vez, provoca que las prendas atrapen un olor desagradable difícil de quitar; sin embargo, si sigues este tip ya no tendrás ese problema la próxima vez que llueva.

El mal olor en la ropa se debe a que ésta se impregna con la humedad que las lluvias dejan en el ambiente o en el interior del espacio donde se cuelgue la ropa para terminar de secarse, incluso porque haya algún tipo de moho dentro de casa que también se albergue en las prendas, especialmente con las que están hechas a base de algodón.

Así puedes eliminar el mal olor de la ropa cuando llueve

Si al colgar tu ropa luego de haberla lavado las prendas comienzan a tomar un olor desagradable y no sabes qué hacer, no te preocupes más; ya que bastará que uses algunos ingredientes que seguramente ya tienes en casa o, en dado caso, que puedes conseguir en cualquier supermercado o tienda local, para lavar.

Lo que necesitarás es media taza de bicarbonato de sodio, detergente de ropa, suavizante, vinagre y agua caliente. El primer paso es dejar remojando la ropa en agua a temperatura ambiente, vinagre blanco y el bicarbonato durante un par de horas para que, al día siguiente, puedas lavar tu ropa como lo haces normalmente pero usando agua caliente.

Otro tip importante es que hagas el enjuagado usando suficiente cantidad de agua, y dejar la ropa secando, si en algún momento se puede, al sol, para evitar aún más que se le impregne el olor a humedad del ambiente.

¿Cómo quitar el olor a humedad de la ropa si no la pudiste tender?

De igual forma, la lluvia puede ser un problema si solemos dejar la ropa secando al aire libre, por lo que en ocasiones se puede optar por dejarla dentro de la lavadora confiándose a que la mayoría ya tienen función de secado, pero incluso así pueden tomar un olor desagradable, el cual se debe a que aún hay restos de humedad.

Si el cielo comienza a nublarse y hay posibilidades de lluvia, desde antes de empezar a lavar hay una forma de evitar que la ropa se impregne de olores desagradables en caso de que permanezca más tiempo en la lavadora, y para esto se necesita únicamente bicarbonato de sodio y limpiador de pisos con aceite de pino.

El procedimiento es bastante sencillo: primero debes agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio a la lavadora y luego una taza de limpiador de pisos con aceite de pino; posteriormente, pon tu lavadora en ciclo de enjuague y exprimir. Si tu lavadora no cuenta con esta función, puedes colocar la ropa en una cubeta con la misma fórmula y luego centrifugar.

Una vez que se haya terminado el ciclo, tiende tu ropa, pero no olvides que luego de sacar la ropa debes dejar abierta la tapa de la lavadora por un rato para que “respire” y salgan todos los olores desagradables que podrían quedar en el interior.

