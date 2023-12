La educación es una fuente primordial para la sociedad, ya que representa el cimiento para el desarrollo del país. Los primeros años de vida académica de un niño son cruciales porque establece las bases para su crecimiento, disciplina académica y habilidades sociales que contribuyen significativamente a la formación de su identidad.

Hablar de la mejora de los niños en el ámbito escolar no solo implica el perfeccionamiento de habilidades académicas, sino también de la construcción de un pensamiento crítico, lógico y creativo.

La universidad de Harvard y dos psicólogos de gran prestigio hablan en su libro ‘Make It Stick: the Science of Successful Learning’ (Haz que se mantenga: la ciencia del aprendizaje exitoso) sobre las mejores técnicas de estudio para preparar un examen, también responde a las dudas más comunes acerca del estudio entre alumnos y padres, todo enfocado en mejorar las pruebas académicas.

Hace unos meses salieron las listas de las pruebas PISA en Colombia, y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los resultados de los exámenes en los que participaron 81 países dejaron ver el impacto de la pandemia en el ámbito educativo, se detectó un bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencia.

En el libro explican que la mayoría de los estudiantes aplican técnicas de estudio ineficaces, especialmente cuando el objetivo es aprender a largo plazo, es decir, de retener los conocimientos y disponer de él cuando sea necesario.

¿ Cómo mejorar el rendimiento de los niños en el colegio, según Harvard ?

La institución indica en el libro ocho hábitos para optimizar el rendimiento académico de los estudiantes:

Descansar es primordial para ayudarle al cerebro a facilitar la forma en como almacenar la información. La mente, como un músculo, requiere de ejercicio para estimular las conexiones neuronales. La estimulación cognitiva son clave para fortalecer el cerebro y mantener un desarrollo mental saludable, especialmente en la niñez. Mantener la escritura con la mano, esta técnica es perfecta para ayudar a retener la información. Estudiar en voz alta, esto genera una estimulación en la memoria y con ello es más probable recordar lo que se está estudiando. Respecto a la lectura, los expertos aconsejan no leer el mismo libro varias veces, lo ideal es leerlo una vez a profundidad, porque puede producir una sensación de lectura forzada y con ello el estrés hará que lo leído se vuelva difícil de recordar. Alternar entre materias, no desgastar un tema y hace que el cerebro se vaya refrescando, esto genera memoria a largo plazo. Cree técnicas de estudio como subrayar algo importante, realizar ejercicios prácticos relacionados con lo que se está estudiando, elaborar preguntas funciona también. Active su mano no dominante, Harvard aconseja que realice actividades en forma de juego como escribir, manejar, comer con esa mano, para activar el cerebro.

