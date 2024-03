Lejos de la isla más poblada del mundo (ubicada en Colombia), un gran descubrimiento científico vio la luz recientemente ante la sorpresa de propios y extraños por su naturaleza exótica.

Se trata de un nuevo volcán que es titánica y queda por fuera de uno de los puntos con más de estas estructuras geológicas en la Tierra: la ubicación de este hallazgo es el planeta Marte.

“Se informa de un gran complejo volcánico erosionado y hielo glaciar poco profundo enterrado en el este de Noctis Labyrinthus, lo que proporciona evidencia de vulcanismo y glaciación recientes cerca del ecuador de Marte”, indicó un estudio reciente del Instituto SETI.

La investigación, hecha en conjunto con la Nasa, registró este extraordinario volcán, que por ahora ha sido denominado como Noctis volcano, a la espera de un nombre definitivo

https://t.co/kr4ypbKksx

A giant volcano has been ‘hiding’ on the surface of Mars, but scientists have only just identified the behemoth and possible glacier ice beneath its surface. It has been provisionally named “Noctis volcano” pending an official name. @CosmosMagazine

— The SETI Institute (@SETIInstitute) March 15, 2024