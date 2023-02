Cada nuevo comienzo de mes representa también una oportunidad para dejar viejos hábitos y priorizar otros, entre esos el aseo. Esta tarea influye directamente en su estado de ánimo e incluso en su salud, por lo que resulta importante que con el inicio de febrero, limpie a profundidad los espacios de su casa.

¿Cómo hacer limpieza en mi casa?

Antes de empezar, cree una lista de tareas. Esto le ayudará a mantener un orden y a no perder el tiempo, ya que tendrá claro lo que quiere priorizar y por dónde empezar.

(Vea también: Pasos para limpiar y desinfectar los frascos de vidrio para reutilizarlos y sacarles provecho)

Una vez la tenga, reúna los suministros necesarios para la limpieza, como toallas, trapos, cepillos, solución de lavado, entre otros, así será menos probable que se le olvide algo.

Luego, es importante que desempolve y lave con cuidado los electrodomésticos, cojines y sabanas. Cuando termine de hacerlo, podrá seguir con los pisos y paredes para que se asegure de que todo quede reluciente.

Finalmente, no olvide deshacerse de los artículos que no necesita o que estén muy viejos para que no acumulen polvo ni espacio en su hogar.

¿Qué debe tener en cuenta mientras limpia su casa?

A continuación podrá encontrar algunas sugerencias que le facilitarán el proceso de asear su hogar.

1. Establezca un horario de limpieza: intente asignar un tiempo específico para cada tarea, como limpiar los baños un lunes por la mañana, pasar la aspiradora el martes por la tarde, etc.

2. Utilice productos naturales: así podrá evitar los químicos que dañan el medio ambiente y pueden afectar su salud. Las combinaciones caseras con ingredientes como vinagre, bicarbonato de sodio, entre otros, son muy útiles.

3. Deshágase de lo que no necesita: esto también le ayudará a mantener la casa limpia, ya que despejará el espacio y hará más fácil la tarea de retirar la suciedad.

4. Utilice contenedores para almacenar objetos: estos artefactos son útiles para mantener el orden de artículos como revistas, juguetes, etc.

5. Limpie las superficies: estas zonas acumulan mucha suciedad, por lo que deben asearse con regularidad, usando desinfectantes.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar , una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.