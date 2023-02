Todos conocemos a alguien que ha reutilizado un frasco de vidrio de mermelada o de mayonesa para conservar otras preparaciones, e incluso, para usarlo como vaso. No tiene nada de malo, y realmente, le están dando un buen uso.

Seguramente siempre tienes frascos de vidrio con los que no sepas qué hacer, y reutilizar es una de las mejores prácticas cuando de vidrio se trata. No solo ayudas al medio ambiente, sino que además, te ahorras unos centavos a la hora de comprar nuevos envases. El vidrio es uno de los mejores almacenadores, a diferencia de los envases de plástico en los que vienen los yogurts, helados, etc. ¡Esos no te los recomendamos!

Asegúrate de que el envase sí sea de vidrio

Los frascos de vidrio son ideales para almacenamiento ya que el vidrio conserva los alimentos, son envases por lo general higiénicos e inodoros, porque no se queda con restos de alimentos. Además, los puedes usar para guardar alimentos como café o nueces y frutos secos. No tienen que ser preparaciones elaboradas, pero si los guardas, tendrás un buen aliado.

Lo único de lo que debes asegurarte es de limpiar y desinfectarlos correctamente.

Pasos para limpiar y desinfectar los frascos de vidrio

1. Elimina todo rastro de alimento

Cuando está a punto de acabarse, debes asegurarte de eliminar todo el alimento. Antes de desinfectarlos, lo mejor es sacar con una cuchara lo que quede y eliminarlo. Revisa que la tapa y el frasco no presenten ningún tipo de abolladura o quiebre.

2. Lávalo y deja en remojo

Lava normalmente como lo haces con tus platos, y luego, en un recipiente grande agrega agua caliente, jabón para platos y deja en remojo los frascos junto con sus tapas durante 20 minutos. Pasado el tiempo de remojo, vuelve a lavar y asegúrate de que no quede ningún rastro de alimento. Enjuaga con suficiente agua.

3. Remueve las etiquetas

Algunos frascos tienen con pegante. Lo bueno es que si hiciste el paso anterior, habrá aflojado la etiqueta. No se habrá ido del todo, y puede ser difícil retirar el pegamento. Por eso, te dos sencillos tips para lograrlo. El primero es dejar remojar el frasco en agua con jabón durante toda una noche, y al día siguiente remover la etiqueta con en proceso de lavado y retirar el resto de pegamento con ayuda una bolita de algodón y un poco de alcohol etílico. Finaliza lavando el frasco de manera normal. El segundo tip para quitar la etiqueta es poner a calentar agua en una olla hasta que llegue a punto de ebullición, cuando el agua esté hirviendo, coloca el frasco arriba del agua sin sumergirlo y deja que toque el vapor, durante un par de minutos, y verás que se podrá retirar más fácil.

4. Esterilízalos

Si los frascos de vidrio los reutilizarás para conservas o preparaciones, debes esterilizarlos. Para esto solo necesitas una olla grande en la que quepan tus frascos, y agregar agua. Luego, sumerge los frascos junto con sus tapas y deja calentar a fuego alto, cuando el agua empiece a hervir cuenta de 10 a 15 minutos antes de retirarlo de la estufa. Así lograrás que esté libre de cualquier bacteria o microorganismo. Deja enfriar a temperatura ambiente.