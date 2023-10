La salud del cabello es uno de los aspectos más importantes si hablamos de la rutina diaria de belleza tanto de los hombres como de las mujeres, ya no solo basta con el champú y el acondicionador de toda la vida. En esta entrada te diremos cómo preparar un tónico de arroz para el cabello que le traerá muchos beneficios al igual que nueva vida.

Este tónico es especialmente beneficioso si hablamos de cabellos de tipo seco, quebradizo, con friz y sin mucho brillo y es que, el arroz es un grano que se ha utilizado desde hace siglos para diferentes tratamientos que tienen que ver con la piel y el cuero cabelludo.

El arroz es beneficioso para el cabello debido a su riqueza en nutrientes esenciales como biotina, vitamina E, ácido fólico, hierro, y zinc, así como proteínas y aminoácidos fundamentales para la salud capilar. Estos componentes contribuyen a fortalecer, nutrir y mejorar la textura del cabello, promoviendo su crecimiento saludable y reduciendo la rotura. Dicho lo anterior veamos que necesitamos y como preparar este tónico.

Ingredientes

1 taza de arroz (preferiblemente integral)

2 tazas de agua

Opcional: unas gotas de aceite esencial (lavanda, romero o menta)

Preparación

Lava el arroz para eliminar impurezas. Cocina el arroz en las 2 tazas de agua hasta que esté tierno. Cuela el arroz y guarda el agua en un recipiente.

Modo de uso

Lava tu cabello como de costumbre con champú. Aplica el tónico de arroz en el cabello limpio y húmedo, asegurándote de cubrir todo el cuero cabelludo y las puntas. Masajea suavemente el cuero cabelludo durante unos minutos. Deja actuar el tónico durante 10-15 minutos. Enjuaga bien con agua tibia. Puedes agregar unas gotas de tu aceite esencial preferido al tónico para un aroma agradable y posibles beneficios adicionales. Utiliza el tónico de arroz una o dos veces por semana para obtener mejores resultados. Almacenar el tónico en el refrigerador prolongará su vida útil.

Este tratamiento no tiene efectos negativos en nuestro cabello, pero te recomendamos que no lo apliques más de dos veces a la semana, esto siguiendo la recomendación de que no se lava el cabello a diario y en segunda, para que compruebes de primera mano los resultados, esto te dará una mejor perspectiva de cada cuando usar el tónico.

