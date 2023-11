Froilanis Rivas Román tenía 34 años y falleció después de que un rayo la impactó mientras se bañaba en las playas de Cartagena. Aunque este tipo de accidentes son poco comunes, pueden llegar a ser letales o a causar múltiples complicaciones de salud a las víctimas, como quemaduras y daños en los órganos internos.

Rivas Román era una ciudadana venezolana que estaba radicada hace unos meses en Colombia. La mujer fue trasladada de urgencia al centro médico Serena del Mar, pero falleció después de 45 minutos de intentos por reanimarla.

El impacto de un rayo contra el cuerpo humano causa arritmias cardíacas ocasionadas por el paso de corriente en el cuerpo humano. Las consecuencias de este tipo de accidentes pueden ser quemaduras profundas, daño de órganos y tejidos, amputaciones y hasta la muerte.

“La mayoría de las veces se trata de quemaduras de tercer grado, estas heridas son difíciles de manejar y solo se deben tratar en una unidad de médicos y enfermeros expertos en el manejo del paciente quemado”, explicó Adriana Caro, médica de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar.

Al momento de ver el impacto de un rayo, empiece a contar los segundos hasta escuchar el sonido del trueno. Si el tiempo es menor a 30 segundos, significa que la tormenta eléctrica está a menos de 10 kilómetros de su ubicación. Debe alejarse y buscar un lugar seguro.

La recomendación, también, es esperar mínimo 30 minutos para retomar las actividades al aire libre después de presenciar una tormenta eléctrica.

Si la persona quedó inconsciente, debe ser reanimada por alguien que tenga conocimiento en RCP. Debe ser trasladada de manera urgente a un centro asistencial. No es cierto que el tocar a la víctima de estos sucesos pase corriente eléctrica.

“Es más probable ser impactado por un rayo en zonas rurales que en ciudades, puesto que hay más espacios abiertos, casas inseguras y el desconocimiento de las prevenciones en las áreas rurales”, se lee en el estudio “Lightning fatalities in Colombia from 2000 to 2009” del médico Norberto Navarrete.

Si está realizando actividades al aire libre y escucha un trueno, la recomendación principal es buscar un refugio rápidamente.

