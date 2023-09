Nuestras camas es posiblemente el segundo sitio o lugar en donde mayor tiempo estamos en nuestra vida y esto es así, ya que aproximadamente pasamos el 30 a 40% de nuestros días durmiendo, por ello que mantener limpia la cama y el colchón son pieza clave para un descanso espectacular y las chinches no ponen la tarea sencilla, por ello, en esta entrada veremos cinco remedios caseros para eliminar a estos invasores.

Primero lo primero ¿Qué son las chinches? Son pequeños insectos que se alimentan de sangre, especialmente de los seres humanos. Son planos y de color marrón, a veces se llaman ‘chinches de cama’ porque a menudo se encuentran en camas y colchones; atraídas por el calor y el dióxido de carbono que las personas emiten cuando duermen.

Se trata de un problema serio si pensamos que sus picaduras no solo llegan a ser molestas, de hecho, pueden causar infecciones y malestar general que incluso puede ser fatal si no lo tomamos con la seriedad que merece. Aquí te decimos cinco acciones para eliminar y para prevenir que estos invasores no se paseen por el hogar y por nuestra cama.

Lavado y secado a temperaturas altas: Lava todas las sábanas, fundas de almohadas, cortinas y cualquier ropa de cama en agua caliente y sécala a alta temperatura. Esto matará a las chinches y sus huevos.

Aspiración: Pasa la aspiradora minuciosamente en todas las áreas infestadas, incluyendo el colchón, las grietas y hendiduras de los muebles, y las áreas cercanas a la cama. Luego, asegúrate de desechar la bolsa de la aspiradora en una bolsa sellada.

Trampas: Coloca trampas adhesivas para chinches alrededor de las patas de la cama y en otras áreas donde las chinches puedan esconderse. Estas trampas capturan las chinches que intentan subir o salir de su escondite.

Tierra de Diatomeas: Este es un polvo natural que puede ser esparcido en áreas donde las chinches se esconden. Actúa dañando la capa protectora de los insectos, lo que lleva a su deshidratación y muerte. Asegúrate de utilizar una máscara y guantes al aplicarlo y sigue las instrucciones del producto.

Limpieza exhaustiva: Despeja todas las áreas cercanas a la cama, como muebles, alfombras y cortinas. Lava o aspira estos objetos regularmente, además, sella las grietas y hendiduras en las paredes y los muebles, ya que las chinches pueden esconderse en estos lugares.

Recuerda que si el problema es constante y sobre todo, el número de insectos es basto, lo mejor es llamar a un profesional y pensar en una fumigación, también hay que tener en cuenta que hay que lavar las sábanas, cobijas y colchas por lo menos una vez a la semana y también es sensato estar frescos durante las noches y no precisamente muy acalorados o muy fríos.

