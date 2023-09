La piel del rostro es una de las partes más visibles y delicadas de nuestro cuerpo. No solo es nuestra carta de presentación ante el mundo, también actúa como una barrera protectora contra los elementos y las agresiones ambientales. ¿Cómo identificar y eliminar las manchas blancas de la cara?.

Para mantenerla saludable y prevenir la aparición de enfermedades cutáneas, es fundamental adoptar una rutina de cuidado facial adecuada. Con productos acordes a cada tipo de piel y que activen la hidratación del rostro, como puede ser un serum, o una crema hidratante de día o de noche. Hay muchas opciones con diferentes aditivos, ácido hialurónico, vitamina C, retinol, etc., destinados a proteger la piel y a brindarle todo lo que necesita para que esté sana.

Hay que tener en cuenta que más allá de los cuidados básicos, existen diversas enfermedades de la piel que pueden afectar el rostro, y su causa puede variar según el trastorno específico. Para estos casos puntuales es importante consultar con profesionales en la materia para realizar tratamientos curativos y preventivos, y no olvidar de limpiar el rostro con desmaquillante a diario, para eliminar los restos de maquillaje que tanto daño hacen si no son de buena calidad y si se usan diariamente.

Diferentes tipos de piel

El tipo de piel del rostro varía de una persona a otra debido a factores genéticos, ambientales y de cuidado personal. Se suelen identificar varios tipos de piel del rostro, cada uno con sus características específicas. Hay cuatro tipos más comunes que se clasifican en piel normal, mixta, seca y grasa.

Textura suave y poros apenas visibles.

Se mantiene equilibrada, no es ni muy seca ni muy grasa.

Pocas imperfecciones, como espinillas o puntos negros.

Tolerante a la mayoría de los productos de cuidados y limpiadores faciales .

Piel Grasa:

Poros dilatados y visibles.

Producción excesiva de sebo, lo que puede llevar a brillos faciales y acné.

Necesita productos que regulen la producción de aceite y eviten la obstrucción de poros.

Piel Seca:

Sensación de tirantez y descamación.

Poros poco visibles.

Propensa a líneas finas y arrugas debido a la falta de humedad.

Necesita hidratación constante y productos que restauran la barrera cutánea.

Piel Mixta:

La zona T (frente, nariz y barbilla) grasa, mientras que las mejillas son normales o secas.

Requiere productos que equilibren la producción de sebo en la zona T y proporcionen hidratación en las mejillas.

Asimismo, se puede agregar a esta clasificación un quinto tipo de piel facial, que es la piel sensible. De acuerdo a las características, se irrita y posee enrojecimiento y picazón frecuente, reacciona fácilmente a productos y condiciones ambientales, como alergias, y necesita de productos suaves y sin fragancias. Si son neutros mucho mejor.

Además podemos mencionar otras categorías de pieles no tan comunes como, la piel propensa al acné, la piel madura, con manchas, con rosácea, o con tendencia a la sequedad extrema.

Es importante que puedas identificar tu tipo de piel para elegir los productos adecuados y establecer una rutina de cuidado facial que satisfaga las necesidades específicas de la piel. Tené en cuenta que el tipo de piel puede cambiar con el tiempo debido a factores como la edad, el clima y los cambios hormonales, por lo que es recomendable ajustar tu rutina de cuidado facial según sea necesario.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la piel del rostro y por qué aparecen?

Algunas de las enfermedades cutáneas más comunes que afectan la piel del rostro y sus posibles causas son:

Acné

Su aparición se da principalmente en los años de adolescencia debido a los cambios hormonales que experimenta el cuerpo.

Esta es una enfermedad de la piel que se produce cuando los folículos pilosos se obstruyen con aceite y células muertas de la piel, lo que lleva a la formación de espinillas, puntos negros y pústulas. Las causas pueden incluir la predisposición genética, cambios hormonales, exceso de producción de sebo y bacterias en la piel.

Rosácea

También es una enfermedad de la piel, es crónica y causa enrojecimiento, vasos sanguíneos dilatados y pápulas. Aunque no se conoce la causa exacta, se cree que factores genéticos y ambientales, así como la reacción del sistema inmunológico a ciertos microorganismos, pueden desencadenarla.

Dermatitis seborreica

Esta afección provoca enrojecimiento, descamación y picazón en la piel, especialmente en áreas grasosas como el cuero cabelludo y la cara. Aunque la causa exacta no se comprende completamente, factores como la actividad excesiva de las glándulas sebáceas y una levadura llamada Malassezia pueden contribuir.

Psoriasis

Es una enfermedad autoinmune que provoca el crecimiento rápido de células de la piel, lo que resulta en parches de piel enrojecida, escamosa y con picazón. La genética parece desempeñar un papel importante en su desarrollo, y los desencadenantes ambientales como el estrés o las infecciones pueden empeorarla. No solo aparece en la piel del rostro sino también en otras partes del cuerpo como en codos y pliegues de las piernas.

Herpes labial

Es una infección viral causada por el herpes simplex, generalmente el tipo 1. Puede provocar la aparición de ampollas dolorosas alrededor de los labios y la boca. El virus puede estar latente en el cuerpo y brotar debido al estrés, la exposición al sol o las infecciones.

Eczema

También es conocida como dermatitis atópica, puede afectar la piel del rostro y causar enrojecimiento, inflamación, picazón y descamación. Es una afección relacionada con la genética y los desencadenantes pueden incluir alérgenos, irritantes o factores emocionales.

Melasma

Es una hiperpigmentación de la piel que causa manchas marrones o grises en la cara. Aunque la causa exacta no se conoce por completo, factores como la exposición al sol y las fluctuaciones hormonales, como las que ocurren durante el embarazo, pueden contribuir. Finalmente están las verrugas que son crecimientos benignos de la piel causados por el virus del papiloma humano (VPH). Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro.

Es importante destacar que aunque estas son algunas de las enfermedades de la piel más comunes que afectan el rostro, la causa exacta y la gravedad pueden variar considerablemente de una persona a otra. Si experimentas problemas cutáneos en tu rostro, es fundamental consultar a un dermatólogo para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Algunos consejos a seguir para tener la piel del rostro sana

Limpieza facial: la base de un rostro saludable

El primer paso en cualquier rutina de cuidado facial es la limpieza. A lo largo del día, nuestra piel acumula suciedad, grasa y partículas contaminantes que pueden obstruir los poros y causar problemas cutáneos. Utilizar un limpiador facial suave y adecuado a tu tipo de piel es esencial.

Los limpiadores facial ayudan a eliminar las impurezas y preparan la piel para absorber mejor los productos de cuidado.

De acuerdo a cada tipo de piel, o a los gustos de cada persona, hay diferentes tipos de limpiador de rostro, está la loción micelar, la espuma, la leche facial y para los momentos de la ducha y el baño siempre viene bien contar con un jabón facial neutro, libre de cualquier fragancia.

Desmaquillante: no olvides retirar el maquillaje

El maquillaje es una parte común de la rutina de muchas personas, pero no retirarlo adecuadamente puede tener graves consecuencias para la salud de la piel. Utiliza desmaquillantes sin alcohol para eliminar completamente el maquillaje antes de la limpieza facial. Esto evita que los poros se obstruyan y previene la aparición de acné y otras afecciones cutáneas.

Si te resulta práctico puedes utilizar toallitas desmaquillantes, son cómodas para poder llevarlas en la cartera y utilizarlas cuando lo creas necesario. Aunque no parezca un producto demasiado efectivo, están elaboradas para eliminar todo tipo de maquillaje, son hipoalergénicas y te aseguran una limpieza profunda y suave.

Hay también en el mercado toallitas desmaquillante reutilizables que se utilizan al igual que los discos desmaquillantes. Para poder hacer un uso más efectivo y práctico se recomienda aplicar sobre la toallita tu bálsamo desmaquillante habitual, o agua micelar, tónico o jabón, y pásala suavemente por el rostro y el cuello.

Serum: el aliado para un cutis radiante

Los Serum facial son productos altamente concentrados que ofrecen beneficios específicos para la piel.

Existe serum vitamina C diseñado para hidratar, iluminar y combatir el envejecimiento. Hay otros elaborados para tratar problemas específicos, como el acné. Aplicar un serum después de la limpieza facial puede proporcionar a tu piel los nutrientes y antioxidantes necesarios para mantenerla en su mejor estado. Asegúrate de elegir un serum que se adapte a tus necesidades y tipo de piel.

Por ejemplo el serum ácido hialurónico mantiene la piel hidratada y se centra en eliminar las marcas de la piel, reduciendo la eliminación de arrugas y retrasando la aparición de nuevas líneas. Además ayuda a mantener la firmeza de la piel.

Por su parte el serum retinol, es un producto natural derivado de la vitamina a, que fue utilizado en primera instancia para tratar el acné, y luego demostró tener varios beneficios entre los que se destacan la eficacia para renovar la piel, tratar las arrugas y la aparición de manchas.

Hidratación: mantén tu piel suave y flexible

La hidratación es clave para prevenir la sequedad, la descamación y la irritación de la piel. Utiliza una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel después del serum. Esto ayudará a mantener la barrera cutánea en óptimas condiciones y a prevenir enfermedades cutáneas relacionadas con la piel seca.

Protección solar: un paso fundamental

La protección solar es esencial en la prevención de enfermedades cutáneas, como el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro. Aplica un protector solar de amplio espectro todos los días, incluso en días nublados. Esto ayudará a prevenir los daños causados por los rayos ultravioleta y mantendrá tu piel joven y saludable. Es aconsejable terminar tu rutina de skin care diaria aplicando el protector solar.

Alimentación y estilo de vida saludables

No podemos subestimar la importancia de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable en el cuidado de la piel. Beber suficiente agua, consumir una variedad de alimentos ricos en antioxidantes y mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso son prácticas que contribuyen significativamente a una piel radiante y saludable.

Consulta profesional: visita un dermatólogo

Si experimentas problemas cutáneos persistentes, como acné grave, rosácea o manchas inexplicables, es importante consultar a un dermatólogo. Estos profesionales pueden proporcionar un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para prevenir o tratar enfermedades cutáneas específicas.

Cuidar la piel del rostro y prevenir la aparición de enfermedades es una combinación de una rutina de cuidado adecuada, el uso de productos como serum y limpiadores faciales, una dieta equilibrada y la consulta a un dermatólogo cuando sea necesario. Invertir tiempo y esfuerzo en el cuidado de tu piel te recompensará con un cutis saludable y radiante a lo largo de los años.

