Al integrar un perro como parte de nuestra familia, solemos preocuparnos por todos los aspectos de su vida. Nos gusta saber en qué momento sienten hambre, cuándo es necesario llevarlo al veterinario y que es lo que lo hace feliz.

Teniendo en cuenta lo anterior, solemos prestar atención a aquellos gestos que demuestran cuando algo les molesta, les enferma o los hace completamente dichosos. Sin embargo, en ocasiones es difícil diferenciar cuándo están demostrando cada sentimiento.

Por lo anterior, en Cromos, de la mano de los expertos, le explicamos cómo las mascotas suelen gradecer a sus humanos. De este modo, podrá reconocer más gestos de su mascota y devolverle sus expresiones de cariño.

¿Cómo agradecen los perros?

Laura Morales, auxiliar de veterinaria y redactora especializada en contenidos sobre mascotas, ha escrito para el portal ‘Wakyma’ que, aunque los animales no pueden decirnos con palabras lo agradecidos que están, si tienen peculiares maneras para demostrarlo. Algunas de ellas son:

1. Mueve la cola

Esta es una de las áreas a las que más debe prestar atención cuando tiene una mascota. La cola, su posición y movimiento, son indicadores claros de los sentimientos de un animal. En este caso, para agradecerle, suelen moverla rápido expresando felicidad.

Entonces, si su perro menea la cola con intensidad cuando está cerca suyo, significa que está profundamente feliz. Menear la cola, en la mayoría de los casos, es un acto de excitación. El entorno o el ambiente te ayudarán a saber si es una reacción positiva o negativa.

2. Persigue

Cuando un perro siente gran afinidad con su amo, lo suele acompañar a todos lados. Aunque en ocasiones esto es un síntoma de apego excesivo, también puede ser una forma de protegerle y darle las gracias por hacer lo mismo con él.

Si su perro le quiere, él siempre va a querer estar junto a usted. Los canes no necesitan descansar de su amo, de hecho, pueden sentir que estar allí es el mejor lugar del mundo. Esto no significa que a veces no quiera estar en su cama o pasar un tiempo de reposo.

3. Lamer

Si en más de una ocasión su canino le ha lanzado un lengüetazo después de haberlo acariciado, darle comida o cualquier otra acción de cuidado, es porque su perro te está diciendo gracias. Es su manera de besarte y casi siempre suele hacerlo en las manos o en la cara.

Si a usted no le gusta esta demostración de amor, puede enseñarle poco a poco, con paciencia y mucho cariño. Busque un punto intermedio para que el perro no se ofenda, por ejemplo, deje que le lama la mano y no el rostro.

4. Presta los juguetes

Existen perros que tienen un juguete favorito y no permiten que nadie lo coja. De hecho, suelen ponerse de muy mal humor cuando esto sucede. Pero, cuando están muy agradecidos con usted, acercarán el juguete a usted para demostrar su cariño.