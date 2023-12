En esta época del año, las ciudades y pueblos de todo el mundo se llenan de la mágica decoración navideña. En casi todos los países, la Navidad es una fecha especial que se celebra con luces y colores, transformando las ciudades en escenarios espectaculares con sus encantadoras decoraciones.

Los internautas han elegido las ciudades más hermosas y festivamente decoradas para estas fechas.

Lamentablemente, ninguna ciudad colombiana se encuentra en la lista. Sin embargo, queremos destacar a Sabaneta, Antioquia, como uno de los municipios mejor decorados del país.

Aunque no esté en la lista mundial, su esfuerzo por crear un ambiente navideño encantador no pasa desapercibido. ¡La magia de la Navidad está presente en cada rincón del mundo!



The world’s most beautiful towns and cities at Christmas – a thread 🧵

1. Dresden, Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/uJhF8l1yKg

— Culture Critic (@Culture_Crit) December 22, 2023