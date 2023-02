Tener prendas básicas en tu closet serán la clave para estar siempre a la moda y combinar de la mejor manera. Estas prendas atemporales, sencillas y acordes para cualquier edad te harán lucir siempre a la vanguardia.

Para lucir moderna y llena de estilo en los próximos meses, estas son las prendas que puedes incorporar en tu día a día, ya sea para ir a la oficina, un almuerzo o un evento especial en la noche.

(Vea también: ‘Tiktoker’ revela el secreto mejor guardado de Zara: millones de ventas dependen de él)

Prendas que no pueden faltar en tu clóset

Si buscas un outfit para ir a la oficina, a veces basta con sacar prendas de tu clóset y organizarte con lo que ya tienes a la mano. No creas que estas opciones no las has visto, seguro que sí, estas son para los días en los que no quieres pensar mucho y solo aprender a combinar lo que ya has usado antes.

Existen varias prendas que hacen parte del clóset y que muchas veces no se reconocen como esa ropa básica que es muy útil y fácil de combinar a la hora de asistir a cualquier evento o simplemente a la tienda a comprar algo.

(Vea también: Fluconazol, un medicamento contra los hongos aprobado por expertos)

View this post on Instagram A post shared by Ashley Dainty (@ashley.dainty)

De acuerdo con la web Unycas estas son las prendas infaltables que no pasarán de moda

Par de jeans

Los jeans son un básico capaz de sacarnos de cualquier apuro. “Por eso, es una de las prendas que nunca pasan de moda y a la que recurren con frecuencia tanto hombres como mujeres. Aunque comenzó siendo un uniforme de trabajo, en los años 50 pasó a ser un símbolo de rebeldía juvenil. Décadas más tarde, pasó a extenderse a todas las edades y clases sociales”.

(Vea también: La jugada para que los 15 días de vacaciones sean 40; festivos en Colombia son la clave)

Camisa o blusa blanca

Lo mismo ocurre con las camisas o blusas blancas “no puede haber prenda más útil y necesaria, tanto para hombres como para mujeres. Puedes conseguir infinidad de looks dependiendo de las demás prendas y accesorios con los que la combines”.

Asimismo, las blusas holgadas blancas o de cualquier otro color liso “son muy prácticas a la hora de conjuntarlas con cualquier pantalón o falda. No deben faltar en el fondo de armario”, destacó Unycas.

Stilettos

Los stilettos son los tacones de aguja de más de 10 cm. “Se dice que su nombre proviene de la palabra italiana stilo, que significa puñal o daga. Fue el diseñador italiano Salvatore Ferragamo quien incorporó una varilla de metal dentro del tacón para que funcionara como pilar y así poder aguantar el peso de cualquier mujer”.

Lee También

Blazer negro

Esta es una de las prendas que nunca pasan de moda. Porque como ves, “no necesitas tener un armario abarrotado de ropa de cada color y forma posible. Solo necesitas las piezas correctas que te permitan realizar múltiples combinaciones y el blazer es el complemento perfecto para que quedes sofisticada y elegante cualquier día”.

Suéter de rayas

Dentro del grupo de prendas que nunca pasan de moda también encontramos los jerséis o suéter; “en especial, el modelo con rayas marineras. No hay pieza de ropa más adecuada y cálida para protegernos del frío en invierno y que, además, aporte a nuestro conjunto un aire francés”.