Dos de las marcas más fuertes en contenido para menores en el mundo salieron a dejar clara su posición frente a la comunidad LGBTI, cada una con publicaciones en sus redes sociales.

Al lado de la bandera trans, Nickelodeon escribió: “Celebramos a las personas trans del mundo y el valor que requiere vivir su propia verdad”, ‘post’ que solo en Twitter alcanzó más de 2 mil retuits y casi 10 mil ‘likes’.

Today is International #TransDayOfVisibility 💕 We’re celebrating transgender people around the world and the courage it takes to live their truth #TDOV pic.twitter.com/u4gZsThwlB — Nickelodeon (@Nickelodeon) March 31, 2020

Cartoon Network, por su parte, pintó un corazón con los colores que simbolizan a la comunidad trans y lo acompañó con el mensaje: “Celebramos que seas auténticamente tú”. Su demostración de amor superó los 17 mil retuits y obtuvo más de 67 mil ‘me gusta’.

Las claras posturas de ambos canales desataron rechazo de parte de muchos padres, pero también mensajes de apoyo de otros y hasta de menores que consumen sus programas.

A continuación, dejamos algunas de las reacciones que dejó la celebración del 31 de marzo en Twitter:

“¡Dejen a los niños quietos!”

Leave the kids alone! — Mark Dice (@MarkDice) March 31, 2020

“Mis hijos no volverán a ver Nickelodeon jamás”

my kids are never watching nickelodeon again. — ZiggenVox #WWG1WGA (@ZiggenVox) March 31, 2020

“Nunca pensé que Nickelodeon apoyara a los niños trans. Esto habría significado el mundo para mi en esa época en que era un niño trans aterrado y solo. Muchas gracias”

“Honestamente, Cartoon Network haciendo un post como este es una cosa muy placentera de ver”

honestly CN making a post like this is such a pleasant thing to see — Anthony (@KirbyCheatFurby) March 31, 2020

“No soy trans, pero definitivamente necesitamos más cosas como esta”