Acuario (20 enero – 18 febrero)

Tus opiniones a veces son tan directas y sinceras que te pasas de la raya. Ten un poco de tacto para manifestar lo que piensas. Palabra del día: Sinceridad

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Deja de engañarte. Estás haciendo cosas por “venganza” que van a tener consecuencias irremediables en tu plano emocional. Palabra del día: Escuchar

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Estás muy activo y con una gran fuerza interior, sin embargo, quieres obtener todo de manera rápida. Debes ser paciente para no ir por el camino equivocado. Palabra del día: Seguridad

(Vea también: El Tarot de Mavé para Acuario, Aries y Virgo esta semana: “El amor va jugar a su favor”)

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Es posible que hoy recibas noticias poco alentadoras. No te preocupes, esto pasará, solo que la vida está retándote a que vivas para ti y no por los demás. Palabra del día: Intuición

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

La inspiración y buenas iniciativas para destacarte en tu trabajo están servidas en la mesa. Aprovecha este instante de luz para sacar adelante lo que siempre has querido. Palabra del día: Lealtad

Cáncer (22 junio – 22 julio)

No has logrado encontrar equilibrio entre tu nerviosismo e impaciencia. Si no eres capaz de salir adelante con estas emociones, nada va a fluir en tu vida. Palabra del día: Inteligencia

Leo (23 julio – 22 agosto)

Si estás buscando una aventura todo está dispuesto para que la vivas. Te recomendaría basarte en certezas y no en caprichos que tambaleen tu estabilidad. Palabra del día: Tacto

(Vea también: Tauro, Escorpio y Virgo, este es el mensaje que le traen los ángeles hoy 18 de noviembre)

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Una conversación pendiente te está generando mucho malestar emocional. Relájate y sal de ese tema de una vez por todas. No juegues con tu salud mental. Palabra del día: Ejecutar

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Viene en camino una decisión que debes tomar. Todo lo que has aprendido hasta hoy debes ponerlo en práctica en una nueva oportunidad que te sacará de muchos aprietos financieros. Palabra del día: Tranquilidad

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Hoy por fin estarás dinámico en el plano emocional y expresarás lo que realmente sientes. La satisfacción que sentirás será única y por fin te liberarás. Palabra del día: Avanzar.

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Tu mente hoy estará dispersa y esa falta de concentración te impactará de manera negativa en lo que quieres lograr esta semana. Palabra del día: Entender

Lee También

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Estás con los nervios de punta y no logras estabilizarte, es por eso que prefieres estar solo todo el tiempo. Es mejor buscar ayuda y lograr entender qué pasa. Palabra del día: Satisfacción

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.