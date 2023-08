Cuando se trata de ropa, surge la pregunta: ¿cuántas veces se pueden usar antes de lavarlas? La respuesta puede variar según el tipo de prenda, la actividad que realizó mientras la llevaba puesta y sus preferencias personales en términos de higiene.

La cuestión de cuántas veces se puede usar una prenda antes de lavarla no tiene una respuesta única y universal, ya que diferentes personas llevan estilos de vida y tienen necesidades distintas. Sin embargo, hay reglas generales que pueden ayudarle a organizar su rutina de cuidado de la ropa de manera más efectiva.

Una regla universal que debe tener en cuenta es que si ha sudado, es crucial que lave la prenda de inmediato. El sudor no solo atrae a las bacterias, sino que también puede causar daños a sus prendas con el tiempo. Además, la humedad atrapada en las fibras puede ser un caldo de cultivo para gérmenes y malos olores. Por lo tanto, cualquier prenda que haya estado en contacto con el sudor debe ser lavada.

Pijamas y ropa de dormir

Las pijamas y otras prendas de dormir generalmente no entran en contacto directo con la piel sudorosa durante el día, por lo que tienden a mantenerse relativamente limpias durante varios usos. Si no suda mucho durante la noche y su pijama no huele mal ni presenta manchas visibles, es posible usarlo durante dos o tres noches antes de lavarlo. Sin embargo, si siente que necesita una sensación de frescura constante o si suda mucho mientras duerme, es posible que prefiera lavar sus pijamas después de cada uso.

Jeans y pantalones casuales

Los jeans son conocidos por su durabilidad y resistencia al ensuciamiento. A menos que hayas realizado actividades que te hayan hecho sudar mucho o si los jeans están manchados, es posible usarlos varias veces antes de lavarlos. Algunas personas sugieren que los jeans pueden usarse de cinco a diez veces antes de necesitar un lavado. Sin embargo, ten en cuenta que si los jeans comienzan a ceder o perder su forma, es una señal de que podrías considerar lavarlos para que recuperen su ajuste original.

También, el presidente y CEO de Levi Strauss & Co, una de las marcas de jeans más reconocidas del mundo, opinó sobre el cuidado de los jeans y su frecuencia de lavado, a lo que Chip Bergh respondió que nunca.

La recomendación de Bergh es humedecer un paño húmedo o incluso un cepillo de dientes viejo con jabón suave. La técnica le permite tratar con cuidado las pequeñas manchas sin someter sus jeans a una exposición completa al agua y al detergente. Al usar un paño húmedo con jabón suave, puede eliminar las manchas de manera delicada y eficiente.

Camisetas y camisas

Las camisetas y camisas que usas debajo de otras prendas, como sudaderas o chaquetas, a menudo pueden usarse varias veces antes de lavarlas. Esto se debe a que están protegidas de la exposición directa a la piel y a los olores corporales. Si no transpiró mucho y no hay manchas visibles, es posible usar estas prendas de dos a tres veces antes de lavarlas.

Ropa deportiva

La ropa deportiva, como la ropa de entrenamiento y la ropa de yoga, suele estar diseñada para absorber el sudor y permitir la transpiración. Debido a esto, es recomendable lavarla después de cada uso. El sudor y la humedad pueden quedar atrapados en las fibras de estas prendas, lo que podría causar malos olores y crear un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias.