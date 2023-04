Adoptar una mascota requiere muchos factores para mantenerla sana y feliz. Tener un perro en casa es una tarea que requiere un cuidado diario y constante, ya que se necesitan muchos factores para que viva saludablemente.

Muchas personas quieren que su perro esté tranquilo y no sea muy molesto cuando crezca o se quede en casa solo. Por ejemplo, las personas mayores que deciden adoptar un can pueden preferir una raza tranquila que no requiera esfuerzo físico.

Este factor es uno de los más importantes a la hora de elegir una raza para añadir a tu familia, ya que también existen perros juguetones, excelentes para familias con niños.

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las razas de perros que la gente prefiere es el bulldog inglés. Esta mascota desciende de una raza que era perfecta para acorralar, atacar y manejar ganado.

Con el tiempo, fue cambiando hasta que se tornaron más chicos y menos agresivos. Además, se modificó su forma hasta lograr la que tiene actualmente.

Características de un perro bulldog inglés

El portal especializado Experto Animal ha hecho explicado cuáles son aquellas características que distinguen este perro entre las demás razas:

El bulldog suele tener una altura a la cruz cercana a los 40 centímetros.

suele tener una altura a la cruz cercana a los 40 centímetros. El peso es de alrededor de 25 kilogramos para los machos y 23 kilogramos para las hembras.

Es un perro de complexión pesada, estatura baja y pelo corto.

La cabeza del bulldog es grande en proporción a su cuerpo.

es grande en proporción a su cuerpo. Presenta arrugas sutiles tanto en la frente como en las mejillas.

La cara del bulldog es corta y tiene un hocico ancho.

es corta y tiene un hocico ancho. Los ojos redondos y medianos están bien separados entre sí y son muy oscuros, casi negros.

Las orejas de inserción alta son pequeñas, delgadas y en forma de rosa.

Las mandíbulas son anchas, muy fuertes y cuadradas.

El pelo fino, corto, pegado y liso de estos perros puede ser de color sólido o tiznado.

El desplazamiento es pesado, con pasos cortos y rápidos sobre la punta de los dedos.

Personalidad de un perro bulldog inglés

Esta raza es determinada, fuerte, alerta y muy valiente. Pueden ser un animal activo, pero, cuando se vuelven adultos, tiendes a ser muy tranquilos.

Es un perro que demanda mucha atención y es importante que, si adoptas uno de estos, no lo dejes solo por mucho tiempo pues forma lazos intensos con su familia humana. De hecho, es difícil que cambie de dueño sin que conlleve algún problema.

Aunque su aspecto no lo demuestre, son perros afectuosos y tranquilos. Esto no quiere decir que no son tenaces cuando quieren algo. Incluso, hay que temer cuando intentan defender a su familia o a algo que quieren mucho.

Suelen ser muy pacientes con los más pequeños de la casa, pero, no jugará activamente con ellos. También, es importante que socialicen desde pequeños y los eduques con buenos modales.

Ten en cuenta que no todos los perros son iguales y las características pueden variar, además, recuerda que es importante acudir al veterinario si notas un comportamiento extraño.