Se trata de la Casa quinta villa Ana Julia, un castillo ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, exactamente en la dirección calle 11 sur # 5 A-65, en el barrio Santa Ana.

(Vea también: Barrio de estrato 3, considerado ‘de dedo parado’: queda en Ciudad Bolívar, Bogotá)

Su ubicación se aprecia en el siguiente mapa:

La construcción fue hecha por Ana Julia Peñuela y de Eduardo Alfonso Caicedo, dos colombianos que estaban buscando un lote para montar su empresa de ladrillos y tubos; no obstante, el dueño les puso la condición de que debían montar un monumento, contó Daniel Luna Caicedo, uno de los herederos del castillo, en el canal del ‘youtuber’ Juan, fabricante de historias.

La construcción fue declarada como patrimonio arquitectónico de Bogotá en 1996, contó Luna Caicedo, por lo que el castillo no se puede tumbar para ninguna finalidad.

Lee También

La edificación, que actualmente es habitada por el nieto de los constructores, tiene colores vivos, como el rosado y el morado, en la parte exterior y cuenta con gárgolas y plantas.

No obstante, tiene riesgo de colapso en el segundo piso, pues no le han podido hacer mantenimiento, según Luna Caicedo, porque los otros herederos no lo han permitido.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.