La capital del país es una de las urbes que despierta amores y odios en sus habitantes. Bogotá es de las ciudades de Colombia más visitadas por extranjeros debido a su paso obligatorio para quienes viajan a otras regiones. Sin embargo, también es elegida por personas provenientes de otros países como su casa, yendo en contra de esos odios cotidianos que ha despertado, como le sucedió a Richar Blair, reconocido músico británico, que contó por qué eligió quedarse.

El artista es, nada más y nada menos, el responsable de la internacionalización de la música colombiana. Produjo las canciones de artistas como Carlos Vives, Bomba Estéreo, Aterciopelados y Sidestepper, entre otros que han pasado por los estudios de la capital colombiana.

Durante los años 90, Blair tuvo la oportunidad de seguir desarrollando su carrera en Australia, África o en su natal Inglaterra. Sin embargo, eligió quedarse en Bogotá porque dice que desde el principio se sintió “incondicionalmente bienvenido”, según comentó a la BBC.

Los “defectos” de Bogotá enamoraron a extranjero que decidió quedarse

“Andaba en un parche de ocho personas, pa’ arriba y pa’ abajo, y me sentía protegido en una de las ciudades [que él consideraba como una de las] más violentas del mundo”, agregó en su entrevista para ese medio internacional. Y a pesar de que muchos le dicen que los bogotanos “son hipócritas y no dicen las cosas”, él piensa que esto es una virtud.

“Ver quién es el primero que cancela o se esconde para no concretar la reunión, un europeo lo puede ver como pereza o hipocresía, pero yo lo veo como filosóficamente avanzado, porque evita el roce y garantiza el deseo de cada uno“, señaló.

También contó que al principio no le agradaba el formalismo, pero con el tiempo entendió que eso ayuda a quienes habitan Bogotá. “A eso se añade el formalismo, que a mí al principio me emputaba, porque no se dicen las cosas, pero luego me di cuenta de que es una manera de entendernos“, también dijo.

Por último, Blair destacó el hecho de que Bogotá es epicentro musical y muchos artistas le deben a la ciudad el éxito en su carrera. “Colombia hoy es una potencia mundial de la música y esa potencialidad, que es producto de la diversidad del país, pasó por Bogotá”, finalizó.