El COVID-19 🦠 encuentra en el contacto persona a persona su mayor forma de contagio, por lo que el distanciamiento social es vital para enfrentar al virus. ¡Desliza las imágenes ↔ y mira las distintas maneras de saludar para no poner en riesgo tu salud y de paso sonreír un rato. Si necesitas hablar con alguien, estamos aquí para escucharte 🗣️. Llámanos a la línea 300 912 5231 📲 y recibe orientación gratuita de expertos. ✔️Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo (@f_santo_domingo ) con el apoyo de Profamilia (@profamilia.colombia ) y Pulzo (@pulzo_col )