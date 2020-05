green

No obstante los hallazgos del estudio, persisten las dudas de qué tan contagiosos son las personas asintomáticas, pues las referencias que hay hasta el momento se han recogido en ambientes cerrados de hospitales, hogares de ancianos e incluso cruceros en el mar, publica The Guardian, lo cual no refleja lo que podría suceder en las calles y en el día a día de una ciudad.

Como referencia está, por ejemplo, el estudio de 78 pacientes en un hospital de Wuhan, cuna de la pandemia en China, de los cuales 42 % no mostraban síntomas de la enfermedad, pese a dar positivo por coronavirus en los exámenes, señala el medio inglés.

Fue entre esos pacientes que los científicos descubrieron que el virus tenía menos posibilidad de expandirse fuera del cuerpo de los que no presentaban síntomas y el virus les duraba menos tiempo en el cuerpo, o desaparecía más rápido. La mayoría de los asintomáticos eran mujeres, también revela el estudio recogido por el medio inglés.

Pese a que el asintomático podría no contagiar a nadie con solo estar cerca y sin la protección del tapabocas, el médico especialista en enfermedades infecciosas Peter Collignon dijo, citado por The Guardian, que estos son los caso en que sí o sí, una persona sin síntomas pero con el virus adentro puede contagiar a otras personas:

Cantar (así se infectaron 200 feligreses en una misa en Alemania, por ejemplo).

Gritar (estudios revelan que gritar o hablar en voz alta puede esparcir hasta 1.000 partículas de virus por minuto).

Hurgarse la nariz y después tocar superficies que otros tocan. También aplica en caso de que el infectado estornude en su propia mano y después haga contacto, por ejemplo, con el tubo en un bus o tren, la baranda de unas escaleras o el botón de llamado de un ascensor.

El experto australiano advierte que otros virus que se comportan igual son los de la influenza y la fiebre tifoidea, y recuerda el caso de una paciente portadora de la segunda enfermedad pero sin síntomas, que infectó por lo menos a 500 personas más, recuenta el portal británico.