La tradición de abstenerse de comer carne durante el Jueves y Viernes Santo es una práctica arraigada en la fe católica y seguida por muchos creyentes alrededor del mundo. Aunque para algunos puede parecer una costumbre inflexible, su origen y significado se encuentran profundamente ligados a la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo durante la Semana Santa. Desentrañar este mito implica explorar sus raíces históricas, su simbolismo religioso y su evolución a lo largo del tiempo.

(Vea también: ¿Cómo quitarle la sal a un pescado seco? Platos que le ponen sabor a la Semana Santa)

El fundamento principal de esta abstinencia se encuentra en el sacrificio de Jesús en la cruz. La carne, históricamente asociada a celebraciones y festividades, se considera un alimento de regocijo y abundancia. Al evitar su consumo durante estos días solemnes, los fieles buscan unirse al sufrimiento de Cristo a través de una forma de penitencia y recogimiento. Esta privación voluntaria se interpreta como un acto de humildad y solidaridad con el sacrificio redentor.

Al respecto, Alberto Linero en Blu Radio habló sobre este mito y explicó un poco la historia que él conoce de cómo surgió la teoria de no comer carne durante estos días santos y hasta acuñó a temas económicos para argumentar porque antes se pordebajeaba a la comida de mar.

“En la antiguedad, el pescado era lo más barato y lo caro era la carne. Entonces los padres de la Iglesia les decían a las personas ‘en este tiempo complejo, por favor comamos como comen las personas necesitadas’. El pescado era casi regalado, entonces la afirmación era ‘hay que comer como pobre’ y el resto del dinero que sobre, dárselo a la gente necesitada. Ese es el sentido, aunque hoy no tiene mucha razón de ser porque hoy es más caro el pescado. Yo no comeré carne, pero no es pecado”, dijo en la emisora.

Qué dice la Iglesia Católica sobre el consumo de carne en Semana Santa

Las raíces de esta práctica se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Inicialmente, la abstinencia era mucho más rigurosa y abarcaba diversos productos de origen animal, incluyendo lácteos y huevos. Con el tiempo, la Iglesia fue moderando estas normas, pero la prohibición de la carne se mantuvo como una de las principales observancias penitenciales durante la Cuaresma, y de manera particular, en los días centrales de la Semana Santa.

El simbolismo detrás de la abstinencia de carne también se relaciona con la representación del cuerpo de Cristo. Algunos teólogos han interpretado la carne como un símbolo de la corporeidad y la vida terrenal, elementos que Jesús entregó en su sacrificio. Al privarse de este alimento, los creyentes buscan enfocarse en lo espiritual y trascendente, recordando la naturaleza divina de Cristo y el significado de su muerte para la salvación de la humanidad.

(Vea también: Pueblo más religioso de Colombia, apodado como ciudad griega, tiene famosa virgen mundial)

Es importante destacar que la Iglesia Católica actual establece normas específicas para el ayuno y la abstinencia durante la Cuaresma. Esta actividad, que implica reducir la cantidad de comida habitual, se observa el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia de carne, por otro lado, se prescribe para todos los viernes de Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo, para los mayores de 14 años. Si bien la tradición popular ha extendido esta abstinencia al Jueves Santo, la normativa eclesiástica se centra principalmente en el Viernes Santo como día obligatorio de privación de carne.

En la actualidad, aunque muchos católicos continúan observando la abstinencia de carne como una forma de respeto y tradición, la Iglesia también enfatiza la importancia del espíritu detrás de esta práctica. Se recuerda a los fieles que la verdadera penitencia va más allá de la privación de alimentos y debe manifestarse en actos de caridad, oración y reflexión sobre el misterio de la Pasión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.