La atención al cliente es quizá uno de los trabajos en donde más paciencia se debe tener al lidiar con diferentes tipos de clientes. Una muestra de ello es un insólito caso que se presentó en los últimos días en una tienda de Zara en España, el cual fue narrado por una de las protagonistas.

Una joven llamada Clara contó en un video publicado en su cuenta de TikTok la reprochable situación que tuvo que vivir con una cliente, quien terminó siendo la madre de una reconocida creadora de contenido de ese país.

Según explicó la internauta, una mujer llegó a Zara buscando un vestido para su hija, quien iba a asistir a un evento.

“Yo en plan… ¿un evento de qué, un cumpleaños?”, le preguntó la joven a la cliente para saber qué tipo de producto ofrecerle.

Acá, la historia de la vendedora.

En su relato, Clara explicó que la respuesta de la señora fue prepotente, asegurando que iba a asistir a un encuentro con gente reconocida.

“Chica, pues un evento elegante con gente famosa. Es que mi hija no va a ir a un evento como va vestida habitualmente”, fue la forma como le contestó la compradora.

Ante la poca información que le suministró, la joven contó que le ofreció dos opciones que sabía que no iban a ser de su agrado y esto desató la ira de la mujer.

—Le mostré dos vestidos que sabía que no le iban a gustar y pidió cambio de vendedora. Mi familia no se va a hacer menos rica porque esa señora no se llevara un vestido de 37 euros (unos 185.000 pesos colombianos)— dijo la joven.

—Chica, de verdad, no entiendas nada. ¿Puede atenderme otra persona? Tú no sabes quién soy yo, ¿no?— fue la respuesta que le dio la señora.

Pero allí no quedó todo, pues la vendedora dijo que la señora sacó su celular para mostrarle a su hija, a quien no conocía. De hecho, le soltó un comentario a modo de broma: “¿Es que ha trabajado aquí?”.

La mujer, más molesta, pidió que llamaran a la supervisora del negocio y fue ella la que tuvo que terminar de atenderla para evitar que se marchara furiosa por no haber sido identificada.