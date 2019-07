Aunque este es un destino que ellos recomiendan gracias a los diferentes atractivos que posee, los ‘youtubers’ no pudieron pasar por alto las trampas que algunos comerciantes les ponen a los turistas para que paguen varios pesos de más.

De esta manera, Andrea y Jeremías identificaron las siguientes 6 estafas principales en Cartagena:

1. Cobro “hasta por respirar” en el taxi

Los conductores podrían decirles a los viajeros que, además del recorrido, cobran por maleta y por persona. Además, aunque en un principio algunos taxistas les dicen a los turistas que son 25.000 pesos por el recorrido, al final le agregan un cero a ese precio, lo que resulta en 250.000 pesos. Esto, según los ‘youtubers’, ocurre sobre todo con los extranjeros que no hablan español.

2. Foto a 20.000 pesos con palenquera

Estas mujeres se acercan a los turistas, les ofrecen tomarse una foto con ellas (desde el celular del viajero) y dicen que el precio es “a voluntad”; sin embargo, cuando alguien les da 5.000 o 10.000 pesos, ellas “se ponen bravas y te dicen ‘no’; la voluntad es mínimo de 20.000 pesos“.

3. Menú con precio triplicado

Los ‘youtubers’ advierten que los turistas siempre deben preguntar el precio por la comida (y, en general, por lo que van a comprar), pues 4 platos podrían salir hasta por 300.000 pesos.

Asimismo, en algunos kioskos, les dicen a las personas que el plato vale entre 25.000 y 30.000 pesos, pero, al final, le agregan un peso a cada uno. Según Andrea y Jeremías, esta estafa “es igualita a la del taxi”.

4. La artimaña racista para acorralar al viajero

Además de ofrecer la famosa ‘pruebita gratis’, algunos vendedores de ostras tratan de forzar a los turistas a que compren, acusándolos de racistas. “Usted me está discriminando porque yo soy negro, y por eso no me compra”, es lo que ellos les dicen a los visitantes de Cartagena, señalan los argentinos.

5. Masaje con “pruebita gratis”

Con estas palabras, unas masajistas engañaron a 3 chilenas en mayo del año pasado y les cobraron 450.000 pesos por “un masaje de 5 minutos”. Andrea aseguró que “hay que estar atentos porque son muchas (masajistas) y son realmente muy insistentes”.

6. Viaje en lancha a buen precio, pero con ‘gato encerrado’

“No contraten ningún servicio de tour en la calle”, aconsejan los ‘youtubers’, ya que, muchas veces, los encargados ofrecen un recorrido en lancha hasta Playa Blanca (ubicada en Barú, que está a media hora de Cartagena), pero los viajeros terminan en Tierra Bomba (dentro de La Heroica, con un viaje de solo 5 minutos). Por este recorrido, ofrecen 60.000 pesos para 4 personas.

Este es el video completo, donde los argentinos ofrecen algunas recomendaciones para evitar las estafas anteriores: