Es bien conocido que a los japoneses les gusta reducir y aprovechar cada uno de los espacios que hay en casas o apartamentos. Sin embargo, en esta experiencia, ‘Planeta Juan’, uno de los ‘youtubers’ de viajes en Colombia, decidió experimentar el límite y dormir durante una noche en uno de los famosos ciber cafés que hay en Tokio, Japón.

Estos ciber cafés, o café internet como se le conocen a este lado del mundo, son bastante usuales en la capital japonesa entre turistas de bajo presupuesto, personas con poco dinero que viven en Japón y aquellos a los que no les alcanza la plata para arrendar un espacio más grande.

El ‘Youtuber’ entró a su “habitación” y literalmente a duras penas cabe la maleta y él debe pararse encima de la cama. El espacio incluye computador, televisor, un gancho de ropa, un escritorio y hasta almohada. La habitación no supera los 1,90 metros de largo y máximo un metro de ancho. Los ciber cafés incluyen internet y comida gratis por lo que se paga.

Por otro lado, el precio de estos lugares no supera los 10 dólares y a veces son alquilados por personas en condiciones de pobreza o algunos que no tienen dónde vivir. Algunos ciber cafés también incluyen no solo estadía, sino otro tipo de negocios como bares y compañía nocturna. Algunos de estos lugares ni siquiera pide documentos y no hay nada controlado. Muchos lo usan hasta para esconderse de la ley.

Finalmente, en estos cafés internet se puede cocinar, bañarse, fumar en la zona correspondiente, cuenta con baños compartidos por pisos y otros servicios.