“Económicamente estoy mal”, relató la mujer oriunda de La Calera, Valparaíso, en entrevista con el diario La Cuarta, donde precisó que en medio de la pandemia del coronavirus no ha podido salir a trabajar y tampoco ha recibido ayudas del gobierno de su país.

“Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, explicó en el medio de comunicación.