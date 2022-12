Durante una feria en Yucatán, un grupo de niños se han vuelto virales luego de haber sido compartidas unas fotografías en donde los chicos salen al lado de una Drag Queen, quienes suponían que se trataba de Elsa la protagonista de la película “Frozen”.

Frozen es una película animada producida por Walt Disney y ganadora de dos premios Oscar uno por Mejor Película Animada y el otro por Mejor Canción Original (Let It Go). Al ser tan reconocida esta película cientos de niñas han optado por disfrazarse como Frozen para sus fiestas de cumpleaños, temáticas y por supuesto para la época de Halloween no puede faltar.

A raíz de su popularidad unos niños confundieron al famoso personaje “Frozen” con una Drag Queen que se encontraba en la feria, muchos niños al ver que se estaban tomando fotos con el supuesto personaje se amontonaron más y más para salir en una foto, al parecer la confusión se presentó porque la Drag Queen vestía con el clásico vestido azul de la princesa y el cabello rubio con ondas, tal cual como “Elsa”.

Pero no se traba de Frozen sino de Mónica Bracamontes, una conocida Drag Queen quien también asistió a la feria en Yucatán, quien compartió las imágenes aseguró que varios de los adolescentes que se encontraban allí, se olvidaron de las atracciones que había por tomarse la anhelada foto junto a quienes pensaban que se trataba de “Elsa”.

Varios de los internautas aplaudieron la actitud de Mónica, pues había accedido con toda la actitud a las fotografías, lo que se convirtió en un momento muy divertido para los presentes.