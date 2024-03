Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un incidente protagonizado por un grupo de policías y una niña ha generado indignación en las redes sociales. Según reportes de varios medios de comunicación, se ha vuelto viral un video en el que se muestra presuntamente a agentes de seguridad privada de la empresa VIMA agrediendo a una menor de edad de escasos recursos que intentaba vender sus productos en el área del SonoraGrill de Plaza Solesta.

En el clip, se pueden observar al menos a dos uniformados resguardando a la infante, pero no se muestra cómo se desarrollaron los acontecimientos posteriormente. Sin embargo, esto no ha impedido que los usuarios expresen su enojo, condenando la presunta agresión y destacando que no es la manera adecuada de tratar a un menor de edad.

Vea acá: ¿Cómo es la vida de una persona alérgica al agua? Jovencita contó su experiencia con esta condición

Además, este incidente ha avivado la polémica en torno al restaurante implicado, recordando situaciones anteriores que lo han puesto en el centro de la controversia.

La grabación de estos hechos ha acumulado más de 800 mil reproducciones en diversas plataformas de redes sociales. Entre los comentarios que acompañan al video, se encuentran opiniones divergentes, algunos argumentando que existen lugares adecuados para la venta ambulante y que los establecimientos tienen derecho a regular el acceso, mientras que otros condenan la presunta violencia contra la niña vendedora.

Puede leer: Mesera despedida protagoniza violenta pelea en bar con sus compañeros

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre el incidente por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, este caso ha suscitado un intenso debate sobre los derechos de los vendedores ambulantes y el uso de la fuerza por parte de la seguridad privada.

#AHORA || 🔴 ¡Que se metan con uno de su tamaño! Así la seguridad privada de la empresa #VIMA, que demostró su prepotencia con una menor de edad de escasos recursos que quería vender sus productos en #SonoraGrill de #PlazaSolesta; los uniformados no tuvieron tacto para evitar su… pic.twitter.com/xHDG9GYCAa — Faro Digital Noticias (@farodigitalpue) February 26, 2024

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.