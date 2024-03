Una mujer argentina de 90 años se salvó del secuestro al decir que era del mismo país de Lionel Messi. Ester Cunio contó que estaba en su casa cuando un grupo armado perteneciente a Hamás entró a su hogar en el kibutz israelí Nir Oz con el fin de llevársela por la fuerza.

La mujer contó que los hombres le preguntaron dónde estaba su familia y ella les respondió que estaba sola, que si quería revisaran.

Ester comentó que uno de los hombres le dijo que se iba con él, ella le aseguró que no le entendía y que tampoco hablaba hebreo.

“’Yo hablo en argentino, en castellano’. Entonces me dice: ‘¿Qué es Argentina? Entonces, le digo: ‘¿Vos mirás fútbol?’. Y me responde: ‘Sí. El fútbol me gusta’. Le dije Yo soy de donde es Messi’. Y me contesta: ‘¿Messi? A mí me gusta Messi’”.