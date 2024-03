Inter Miami debutó oficialmente en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, un torneo que reúne a los mejores equipos de Centroamérica y Norteamérica para conocer cuál será el que irá al Mundial de Clubes.

(Ver también: Cuánto vale ser vecino de Messi y Maluma en Miami, en pesos colombianos; escandalosa cifra)

El equipo de Florida, liderado por Lionel Messi y Luis Suárez, comenzó perdiendo por 2-0 frente al Nashville en el juego de ida de los octavos de final, pero en el segundo tiempo se repuso y por eso pudo empatar 2-2 con goles, justamente, del argentino y el uruguayo, quien anotó en uno de los últimos minutos del encuentro.

Ahora, más allá del resultado en sí, hubo un momento que causó mucha preocupación tanto en los aficionados del club de Florida como en toda Argentina, dado que Messi fue a pelear un balón en busca del empate y ahí recibió una fuerte patada encima de su tobillo que pudo ser muy grave.

Lee También

Lionel Messi recibió fuerte patada en Estados Unidos

Sobre el minuto 77 de juego, el argentino fue a la esquina para presionar a Lukas Macnaughton, pero este alcanzó a despejar y en el recorrido de la pierna terminó impactando fuerte al argentino, al punto de que su tobillo se dobló y, por las muestras de dolor, muchos creían que tenía que irse reemplazado.

Lukas Macnaughton y una DURÍSIMA ENTRA contra Leo Messi. ALARMA TOTAL. 📺 La CONCACAF Champions Cup, por #StarPlusLA pic.twitter.com/L4J3QlQqbR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2024

Sin embargo, afortunadamente para los intereses del equipo estadounidense como para la Selección Argentina, el capitán se levantó unos momentos después y siguió jugando sin ninguna complicación, por lo que no sufrió de nada grave y por eso podrá estar tanto en el juego de vuelta como en los amistosos de la ‘albiceleste’.

Cabe destacar que pese a la dureza de la patada, el árbitro no se percató y el VAR no lo llamó, por lo que no recibió ni siquiera tarjeta amarilla y pudo seguir como si nada.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi

Por lo pronto, el Inter Miami, con todas sus figuras, volverá a competencia el próximo domingo 10 de marzo contra Montréal por la MLS y luego jugará el partido de vuelta de la Concachampions el miércoles 13 de marzo a partir de las 7:15 de la noche.

(Ver también: Aparece servilleta en la que Messi firmó con el Barcelona y la subastan por una fortuna)

De ahí se sumará a la concentración de la Selección Argentina, recordando que los campeones del mundo se enfrentan con El Salvador el viernes 22 de marzo a las 7:30 de la noche y luego juegan con Costa Rica el 26 a las 10:00 de la noche.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.