El argentino Lionel Messi es uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte y muchos lo han considerado, durante años, el mejor del mundo.

El rosarino, además de coronar trofeos en distintos clubes, ha ganado 57 títulos individuales, incluyendo el premio The Best 2023 al mejor jugador del mundo, que ganó, por tercera vez, el pasado lunes 15 de enero.

Pese a tener (8) balones de oro, botas de oro, The Best y muchos otros galardones individuales, hay un solo premio que Messi no ha podido conquistar, aunque ha estado nominado en siete ocasiones.

Se trata del Premio Puskás, que se concede al autor del mejor gol anotado durante el año o la más reciente temporada. Messi tuvo su primera nominación hace 14 años, pero nunca ha podido llevarse este reconocimiento.



Las nominaciones de Messi al Puskás

Su primera nominación fue en el año 2010 por un golazo que le marcó al Valencia mientras jugaba en Barcelona, pero en ese entonces, el alemán Hamit Altıntop fue el ganador del premio.

Un año después, volvió a estar en la lista por el gol que le marcó al Arsenal de Inglaterra por Champions League. Sin embargo, Neymar, cuando aún jugaba en Santos de Brasil, fue el vencedor.

En 2012, ‘la pulga’ fue llamado por tercera vez consecutiva; en esta ocasión por un gol que le marcó a la Selección de Brasil que terminó en victoria para Argentina (4-3). Sin embargo, Miroslav Stoch se llevó el reconocimiento a casa.

¡A 9 AÑOS DE ESTA OBRA DE ARTE DE MESSI! 🇦🇷⚽️🤩 Un día como hoy pero de 2012, la Selección se quedó con un partidazo frente a Brasil, con esta joya de Leo sobre el final. Fue 4-3 en Estados Unidos. pic.twitter.com/b1t7Rlm4gt — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2021

Tres años después, su nombre volvió a aparecer nominado por su anotación en la final de la Copa del Rey ante el Athletic. El brasileño Wendell Lira fue el ganador en ese entonces.

G⚽️AL OF THE DAY 🤩 Leo #Messi

Let’s do thiiiis! 🔥

🆚 Athletic pic.twitter.com/WyAaKJ2tL6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021

Volvió a ser nominado un año después, gracias al tiro libre ante Estados Unidos, uno de los goles más recordados de su carrera. Fue en ese entonces el malasio Mohd Faiz Subri quien se llevó el trofeo.

Hace 3 años Lionel Messi se convertía en el máximo goleador de la Selección Argentina con este poema de tiro libre ante Estados Unidos. Para ver el loop desde todos los ángulos posibles. 😍👏 pic.twitter.com/8mdPNsrUuA — DEPORTV (@canaldeportv) June 21, 2019

Su nominación en el 2018 fue por el gol que le marcó a Nigeria en el Mundial de Rusia durante un difícil momento para la Selección Argentina. Ese año fue Mohamed Salah el ganador del premio.

Lionel Messi vs Nigeria (WC 2018) Wonderful skill and execution. 😍 pic.twitter.com/8VzKdapNv7 — Matt Santangelo (@Matt_Santangelo) November 11, 2020

Su última nominación fue en el año 2019 y fue, tal vez, una de las injusticias más sorprendentes que ha sufrido Messi, según sus seguidores. Pese a un golazo que marcó ante el Real Betis cuando aún jugaba en el Barcelona, el rumano Dániel Zsóri lo pasó.

Leo Messi can see things others can’t 👽 (via @LaLigaEN) pic.twitter.com/c4ON9oM3X8 — ESPN FC (@ESPNFC) August 3, 2021

Entre tanto, la polémica que desató el premio The Best 2023, que obtuvo Messi, hizo reaccionar hasta al propio padre del delantero Erling Haaland, jugador que competía directamente por el galardon de la Fifa.

En medio de la gala y cuando anunciaron al ganador, Alf-Inge Haaland se llevó alguno reflectores y las cámaras lograron captar su reacción, que fue punzante. Asimismo, el narrador Eduardo Luis mostró su descontento y señaló: “Hasta Messi debe estar inconforme con esto”, escribió desde su cuenta personal de X.

