Las redes sociales han permitido a las personas entretenerse con cientos de vídeos de creadores de contenido que buscan compartir algunas de sus experiencias diarias, otros que también suelen llamar la atención de internautas son los animales, ya que en muchas ocasiones son captados haciendo cosas graciosas o reaccionando de manera divertida.

Recientemente, un usuario compartió la tarde de juegos de su cachorro; el pequeño animal estaba muy feliz jugando con un pollo bebé. Al parecer la diferencia de especie no fue impedimento para gozar de un buen momento, ya que en el clip se puede ver como el cachorro corre en un patio mientras es perseguido por el pollo, después de un momento de correteo el bebé perruno intenta esconderse detrás de su madre, quien parecía estar bastante cansada, pero al polluelo no le importó pasarse por encima de la gran mascota para finalmente lanzarse encima del can, y después seguir correteándose.

El video ha causado ternura en plataformas digitales sumando más de 49 mil reproducciones y 1.300 reacciones, algunos de los comentarios destacados fueron: “Es una locura cómo los animales pueden llevarse bien”, “Adorable”, “¡Qué mamá tan genial!”.

Esta no sería la primera amistad entre diferentes especies de animales, pues otros clips han mostrado a gatos con canarios o perros con gatos siendo fieles amigos, jugando y disfrutando de vivir bajo el mismo techo.

Al parecer los animales nos siguen demostrando que ser diferentes no significa que seamos menos y que es posible vivir en armonía con todos, respetando la vida y la diversidad.