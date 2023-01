Para algunos creyentes el proceso del diezmo es considerado como un mandamiento. Esto viene de la época de desarrollo del antiguo testamento y se denomina la donación que se hace correspondiente a la décima parte de los ingresos que se tienen a la iglesia de Dios.

En redes sociales compartieron video donde un pastor se enfureció contra unos creyentes que no quisieron dar diezmo, por lo que todos los presentes decidieron abandonar la iglesia, después de que el hombre dijo que él era el encargado de decidir quién entraba y quién no.

En el clip se observa al padre pidiéndole a las personas que se marcharan de la parroquia, luego de que no hicieran el aporte económico, y es que este acto no le gusto a más de uno tanto que unos asistentes le reprocharon el abuso de autoridad que estaba teniendo.

El pastor manifestó: “Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”. Luego de esto el religioso continuó echando a algunas personas, la persona que estaba grabando comenzó a gritar “nos vamos todos” dando a entender que no pueden sacar de la iglesia a una persona creyente sólo por no aportar el diezmo.

Al final los asistentes comienzan a retirarse del recinto, y el pastor dice “que se vayan todos”, pues no quiso dejar escuchar su misa a las personas que no dieron el diezmo. No conforme con todo esto comenzó a decir en ingles que llamaría a la policía para que todos abandonaran el sitio.

El video causó indignación entre los usuarios quienes aseguraron que se trataba de una prueba más de la corrupción que hay en muchas iglesias y hasta pidieron la destitución del hombre. Algunos de los comentarios fueron: “hay que pagar la cuota por la fe”, “es que necesita completar para su carro nuevo”, “ya es el mejor negocio, mejor pagado del mundo”.