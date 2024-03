Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

Según dio a conocer el medio de comunicación Laboyanos.com se trataría de un caso registrado en la ciudad de Bogotá. El vendedor ambulante, quien al parecer lleva un caramelo reconocido como melcocha, se ve muy feliz y casi ahogado por la gran cantidad de personas que quieren adquirir una paleta.

Cabe recordar que este es un segundo evento que surge luego de que un video se volviera viral el pasado 21 de febrero, protagonizado por la promoción 2024 del colegio Sagrado Corazón en Bello, Antioquia, quienes también le compraron todos los helados a un vendedor de Bonice. En las imágenes se veía que no le alcanzan las manos para vender toda su mercancía, pues, los jovencitos se propusieron comprarle todo para que se fuera a descansar y no tuviera que preocuparse por el producido.

En conversación con Noticias Caracol Ahora, el vendedor expresó su agradecimiento a los adolescentes que reunieron el dinero para sorprenderlo y alegrarle el día. “Ellos saben que soy una persona pobre, y gracias a Dios de eso me mantengo, de la venta de Bonice. Ellos me quieren mucho acá porque he sido una persona muy seria”, explicó en la videollamada”, explicó García al medio citado.

La tendencia se ha vuelto popular y más de un internauta ha reflexionado sobre la importancia de viralizar este tipo de situaciones que sí aportan algo positivo en la sociedad, “Por fin una tendencia que contribuye en algo. Los jóvenes pueden hacer muchas cosas buenas, más allá de grabar videos tontos. Ojalá esto se vuelva un trend”, “Las redes sociales sirven para muchas cosas, me alegra que la juventud las utilicen para ayudar y no para perder tiempo”, se lee en Facebook.

Estudiantes de grado once del colegio INEM Tunja demostraron su solidaridad al reunir dinero para comprar toda la mercancía a un vendedores ambulante. Un gesto inspirador que refleja la unidad y apoyo comunitario. pic.twitter.com/PN1hWEDtX6 — Momentos Virales (@momentoviralx) March 2, 2024

