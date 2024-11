La profesión de bombero es una de las más nobles y necesarias, pero también una de las más peligrosas, pues se enfrentan a una amplia gama de riesgos en su día a día, que ponen en peligro su vida y su salud física y mental.

Una muestra de ello fue la situación que quedó captada en un video que se viralizó este viernes 8 de noviembre, en el que se apreció la acción en la que por poco pierde la vida un bombero en Brasil.

Los hechos ocurrieron en Porto Alegre, donde un hombre quería atentar contra su propia vida al lanzarse de un edificio. Para evitar que esto ocurriera, un bombero trató de descender desde el techo de la construcción, pero la confianza le jugó una mala pasada.

Al impulsarse para tratar de caer en el piso donde estaba el hombre por medio de una cuerda, el bombero no tuvo el agarre que necesitaba y terminó cayendo al suelo.

Acá, el video de lo sucedido:

No Centro Histórico de Porto Alegre, um homem de 53 anos, em surto, ameaçou incendiar o apartamento e pular do segundo andar do prédio onde mora.

A ocorrência, que começou por volta das 11h45 e terminou às 15h20, mobilizou equipes da Brigada Militar, Bombeiros, EPTC e Bope.… pic.twitter.com/RGMoHXLcUy

— Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) November 7, 2024