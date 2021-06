El padre empezó su sermón contra Fecode reprochando la frase de una pancarta en la que decía: “Mientras exista maestros de pie, no habrán pueblos de rodillas. Viva el paro nacional”. Para el sacerdote hubo una falta de criterio y sabiduría.

“Ellos son los que quieren poner a los muchachos de rodillas, ‘porque si yo no doy clases, nadie da clases’. ¿Qué es eso? Y que Fecode se preste para pagarle a todos esos sinvergüenzas, canallas, para que salgan a decir que necesitan más plata. ¡Qué vergüenza!”, dijo Contreras.

El religioso además recriminó que los integrantes del gremio de maestros que protestaron en Charalá, Santander, (unos 12, según él) hablaran por todo el pueblo.

Para el sacerdote, Fecode —que armó polémica luego de que uno de sus dirigentes dijera que el paro es para llegar al poder— les está dejando un mal ejemplo a los estudiantes, pues además reprochó que, según él, el gremio tampoco respeta los símbolos patrios.

“¿Qué es eso? Y no es el paro, son unos que verdaderamente no quieren hacer nada, no quieren sino plata. […] Tienen y quieren más. […] La avaricia, la avaricia hasta dónde ha llegado”, exclamó.