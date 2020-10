green

De acuerdo con el diario Daily Mail, una madre de familia en China descubrió que su hija You You, de 2 años, regó más de la mitad de una crema facial que había acabado de comprar.

Cuando comenzó a regañarla por su travesura, la mascota de la familia, un Golden retriever llamado Harry Potter, defendió a capa y espada a la pequeña, como muestra el video viral.

La mujer, identificada como Sun, de la ciudad china de Xuzhou, empezó a reprender a su hija, cuando de repente apareció un defensor. El perro la abrazó y hasta le sacó los dientes agresivamente para mostrarle que debía parar los regaños.

“Honestamente, estaba muy disgustada. Acababa de comprar la crema y la mitad de ella ya había desaparecido… Mi bebé empezó a llorar porque le gritaba muy agresivamente”, contó la propia Sun, de 32 años, al Daily Mail.

“Tú, levántate. Deja de protegerla”, se escucha que le dice la mujer al Golden retriever, el cual estuvo todo el tiempo a la defensiva y cuidado de que no le pasara nada a You You.

“Todavía estaba molesta, pero también me pareció bastante divertido. Los perros encontrarán formas de expresar su amor si los tratas adecuadamente”, finalizó la china en el rotativo inglés.

A continuación, el video en el que se ve al perro Golden retriever defender a un niña de 2 años: