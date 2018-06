El animal, que estaba en la piscina, se acercó al vidrio que lo separaba de las personas, y empezó a imitar los movimientos de Ian.

El padre aseguró a Fox 8 que saltaron juntos por alrededor de 10 minutos. Agregó que ambos ya estaban un poco agotados cuando él comenzó a grabar el vidro.

Patrick publicó el video este martes a través de Facebook y ya cuenta con más de 550.000 reproducciones, así como con 31.000 compartidos.

