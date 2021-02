green

El usuario de Facebook Mike Tatum publicó el video en el que se ve a su esposa, Jennie Esker, salva a uno de sus perros, llamado Sid.

Según la cámara de seguridad que captó el angustiante momento, el suceso ocurrió el pasado jueves 18 de febrero sobre las 8:17 de la mañana.

El video viral muestra que el pequeño Sid empieza a correr porque otro can, mucho más grande y de color negro, comienza a correr alrededor de la piscina a modo de juego.

Sid se une al juego, pero un instante después cae a la piscina congelada, pues intentó correr sobre la capa de hielo, pero esta se quebró por su peso. Jennie Esker se percata de que algo pasaba y salió al patio de su casa.

De inmediato, corre y al no ver a Sid, se lanza al agua helada y comienza a buscarlo, pues no pudo salir por el hueco que se creó y la capa de hielo no le permitía sacar la cabeza del agua.

Sin embargo, antes de encontrarlo, pasaron casi 60 angustiantes segundos en los que Esker recorrió de un lado a otro la piscina, rompiendo el hielo con su cuerpo y hasta tuvo que salir de la pileta para tener una mejor perspectiva y ver en qué lugar exactamente estaba el perro.

“Si no fuera por la rápida reacción de Jennie, no estaría aquí. Estaba en el trabajo, pero todo el incidente fue grabado. Estaba atrapado bajo el hielo en el agua un poco más de un minuto”, escribió Mike Tatum en su Facebook.

“Fue horrible. Jennie es realmente mi increíble y heroica. Estoy muy agradecido de que Sid estén bien. Está traumatizado y no va a poner un pie en el patio trasero”, agregó el estadounidense.

Al final del video se puede ver que la mujer saca al can de la piscina y luego lo carga y lo lleva adentro de la casa, donde Sid afortunadamente reaccionó.