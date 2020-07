De acuerdo con el diario Daily Star, cirujanos del distrito de Fuling, en el municipio de Chongqing, al suroeste de China, consiguieron sacar el cuchillo del joven que en todo momento permaneció extremadamente tranquilo.

Un portavoz del hospital local dijo que la operación, que se realizó el pasado lunes 13 de julio, fue todo un éxito y que el paciente, el cual no fue identificado, se está recuperando de la lesión.

Las imágenes virales capturadas por un transeúnte muestran que el cuchillo está clavado en la parte posterior de la cabeza, mientras sangre gotea, se ve a un paramédico llevándolo hacía la ambulancia mientras sostiene una bolsa de solución salina que le aplicaron.

“El joven está bien. Sufrió una fractura abierta, pero ayer ya estaba muy lúcido (12 de julio)”, agregó la fuente del centro médico, citado por el mismo medio.

A continuación, una foto y el video del brutal suceso. Las imágenes son fuertes, por lo que recomendamos discreción.

Man casually walks into ambulance with knife lodged in skull after fighthttps://t.co/sgFf9DmIRj pic.twitter.com/eaYqp8FxoS

— Daily Star (@dailystar) July 14, 2020