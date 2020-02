El desgarrador momento quedó capturado por las cámaras del canal de televisión chino CGTN, el cual publicó el video en su página web y también en su cuenta de Twitter.

A pesar de la profunda tristeza, Yaling tuvo que seguir trabajando, pero antes de ello se tomó unos segundos para honrar y presentar respeto a su mamá.

La enfermera se inclinó tres veces en dirección a su casa, la ciudad de Kunming de la provincia de Yunnan, como se ve en las imágenes publicadas por el medio chino.

Video: A nurse working in #Wuhan's makeshift hospital receives a phone call about her mother's demise, the only thing she can do was bowing three times to the direction of home, Kunming City of Yunnan Province, to show respects to her mother, and went back to work #COVID19 pic.twitter.com/5rF2x5oIEe

— CGTN (@CGTNOfficial) February 13, 2020