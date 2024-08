Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo son noticia por las grandes marcas que rompen los atletas, los triunfos, derrotas y decepciones, sino por las historias de vida alrededor de la máxima justa deportiva del mundo.

Varios atletas han aprovechado la competición para proponer matrimonio a sus parejas en París, reconocida como la capital mundial del amor. Es el caso de la atleta francesa Alice Finot, de 33 años de edad, que se pidió casarse a su novio Bruno Martínez Bargie.

(Vea también: Revelan qué tiene la caja de medallistas olímpicos en París 2024: un lujo y no es diploma)

La propuesta la hizo tras correr la prueba de los 3.000 metros obstáculos, en la que batió el récord europeo y dejó una nueva marca con un registro de 8 minutos 58 segundos y 67 milésimas, que no le alcanzó para ganar medalla y llegó en el cuatro lugar. El metal dorado fue para rusa Gulnara Samitova-Galkina.

French athlete Alice Finot broke the European steeplechase record, finishing fourth in the final and proposed after. 🥹 #ParisOlympics pic.twitter.com/BreMAAsq2A

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 7, 2024